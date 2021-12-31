Göçmen kaçakçılarına hapis ve para cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göçmen kaçakçılarına hapis ve para cezası

Göçmen kaçakçılarına hapis ve para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan yargılanan 2 kişiye hapis ve para cezası verildi.

VAN (İHA) - Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan yargılanan 2 kişiye hapis ve para cezası verildi.

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliler S.P. ve D.P. hakkında 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonuçlandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili soruşturma ve ilgili soruşturma (birleştirme talepli) dosyası kapsamında Van 4. Asliye Ceza Mahkemesine açılan kamu davalarının mahkemenin ilgili esas sırasına kaydının yapılarak her iki sanık yönünden bu dosya üzerinden yargılamanın yürütüldüğü ve yapılan yargılama sonucunda mahkemenin 7 Ekim 2021 tarihli ve ilgili sayılı kararı ile sanık S.P.'ye 10 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezası ve sanık D.P.'ye 12 yıl hapis ve 120 bin TL adli para cezası verildi. - VAN

Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı! Polisler her yerde hırsız çifti arıyor

Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı! Polisler her yerde hırsız çifti arıyor

 Kripto cinnetinde kan donduran görüntü! Eşini öldürmeye 'dua' ederek gitmiş

Kripto cinnetinde kan donduran görüntü! Eşini öldürmeye 'dua' ederek gitmiş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title