SALİH BARAN - Edirne'de göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor.

Avrupa'ya sınır kent Edirne, düzensiz göçmenlerin Yunanistan ve Bulgaristan'a geçişte kullandıkları yollardan biri.

Ülkelerindeki iç savaş, ekonomik buhran ve siyasi baskı nedeniyle Avrupa'ya kaçmak isteyen pek çok düzensiz göçmen, Edirne hattını kullanıyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, düzensiz göçmenlerin kaçışı iki noktadan planlanıyor. İstanbul'daki insan kaçakçıları, araçlarla getirdikleri düzensiz göçmenleri, Edirne'de irtibatta oldukları organizatör de denilen göçmen kaçakçılarına teslim ediyor.

Organizatörler kişi başı 750 avrodan 3 bin avroya kadar ücret alıyor. Fiyat teslim edilecek adrese göre belirlenirken, sınır köylerine kadar olan tarife ayrı Yunanistan'a geçirmek ayrı olarak fiyatlandırılıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü ya da PKK'lıların kaçırılması durumlarında da "tarife" değişiyor.

Son dönemlerde aynı amaçla Türkiye'ye gelen Afgan, Pakistan, Suriye ve Cezayir uyruklu kişilerin de insan kaçakçılığındaki "kolay para kazanma" yöntemini keşfederek bu işe yöneldikleri görülüyor.

Emniyet kaçakçılığı bitirmekte kararlı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ise insan kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonları artırdı.

Son dönemde özellikle terör örgütü üyelerini kaçırdıkları iddiasıyla şafak operasyonları düzenlenirken, geçen hafta Edirne'de gözaltına alınan 60 göçmen kaçakçısından 19'u tutuklandı.

Göçmen kaçakçılarıyla mücadelenin beraberinde kaçak geçişi de azaltacağı hedefiyle Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt koordinasyonundaki ekipler sık sık operasyonlar gerçekleştiriyor.

Operasyonlar sayesinde hem yakalanan kaçak hem de insan kaçakçısı sayısındaki artış dikkati çekiyor

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2015 - 2016 - 2017 yıllarında 3 bin 329 düzensiz göçmen yakalanırken 2018 yılının 11 ayında yakalanan göçmen sayısı 3 bin 876'yı buldu.

Son yıllarda yakalanan düzensiz göçmenlerin yanında yakalanan göçmen kaçakçılarının sayısında da artış oldu.

Buna göre, 2015 yılında gözaltına alınan 108 organizatörden 41'i tutuklanırken bu yılın 11 ayında ise gözaltına alınan 236 zanlıdan 107'si tutuklandı.

Son 4 yılda emniyetin yakaladığı göçmen kaçakçısı sayısı ile tutuklananların sayıları şöyle:

2015 2016 2017 2018 Yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı 108 117 223 236 Tutuklanan 41 55 106 107 Adli kontrol şartıyla serbest kalan 11 7 18 49 Yakalanan düzensiz göçmen 1289 932 1108 3876

Kaynak: AA