Göçmen Kaçakçıları Var" İhbarından Kaçak Kazı Yapanlar Çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kenarında kaçak yazı yapma hazırlığında oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisindeki fenerin yakınlarında düzensiz göçmen kaçakçılarının olduğu yönünde ihbar aldı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütülen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, bölgede kaçak kazı yapmak için bulunduğu, araçlarında yapılan aramada da kazı malzemeleri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA