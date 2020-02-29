Göçmen hareketliliği havadan görüntülendi
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Göçmen hareketliliği havadan görüntülendi

Göçmenlerin bulunduğu sınır kapısı alanı ve tampon bölgenin havadan drone ile çekilmiş görüntülerü EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor.

29.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:56
Göçmen hareketliliği havadan görüntülendi

Göçmenlerin bulunduğu sınır kapısı alanı ve tampon bölgenin havadan drone ile çekilmiş görüntülerü - 'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen 'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu alan havadan görüntülendi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Göçmen hareketliliği havadan görüntülendi
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