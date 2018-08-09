2 Kişilik Lastik Bota 13 Kişi Binen Göçmenler Alabora Oldu, 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın, Kuşadası'nda, 7'si çocuk 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olayda kullanılan lastik botun 2 kişi kapasiteli olduğu ve kaçak göçmenlerin bu lastik bota 13 kişi bindikleri ortaya çıktı.

Kuşadası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı.

13 KİŞİNİN 8'İ ÇOCUK

Olayın ardından Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı araştırmada, facianın lastik bota kapasitesinin üzerinde binilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Sahil güvenlik görüntülerinden ortaya çıkan sonuca göre, 2 kişi kapasiteli lastik lastik bota 8'si çocuk 13 kişi bindiği belirlendi. Cenazeleri morga kaldırılan göçmenlerin tamamının Irak uyruklu oldukları, bottaki sadece bir kişinin Suriyeli olduğu tespit edildi.

SAĞ KALANLAR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada, faciada hayatını kaybeden kaçak göçmenler Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazadan sağ olarak kurtulanlar da teşhis amacıyla morga geldi. Sinir krizleri geçiren kaçak göçmenler yaşadıkları şok yüzünden konuşmakta zorlandığı dikkat çekerken, 14 kişi olduklarını ve başka kayıpları bulunmadığını söylediler. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kuşadası Cumhuriyet Savcısı hastaneye gelerek araştırma yaptı.