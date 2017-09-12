Göçmen çocuklar 3 ay çalıştılar, 10 dilde şarkı söylediler



MUĞLA - İranlı Sanatçı Ramin Farhangniya şefliğinde Bodrum'da çalışmalarına başlayan Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu, 3 aylık bir çalışmanın ardından 10 dilde söyledikleri şarkılarla ilk konserlerini verdi.

Bodrum'da, sanatçı Ramin Farhangniya ve İnsanca Yaşam Derneği'nin hayata geçirdiği Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu projesi; Mayıs ayında yapılan seçmelerin ardından, provalarına başladı. Değişik ülkelerden ve şehirlerden gelerek Bodrum'a yerleşen göçmen ailelerin müziğe yetenekli ve istekli 21 çocuktan oluşan koro ilk konserini verdi. Din, dil, mezhep ve cinsiyet ayrımı olmaksızın özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocuklara öncelik verilen koro yaklaşık 3 ay boyunca aralıksız çalışmalarını sürdürdü. İnsanlık tarihinde her dönem var olan göç olgusuna ve toplumsal yaşamdaki etkilerine dikkat çekmek için seçilen yetenekli çocuklar, müziğin bütünleştirici etkisiyle birlikte barış ve kardeşlik şarkıları söylediler.

Çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği konser boyunca neredeyse alkışlar hiç susmadı. Koro, Bodrum'a konsere gelen birçok ünlü sanatçıdan bile daha çok alkış aldı. Konseri Suriye'deki savaştan kaçarak Bodrum'a yerleşen aileler de izledi.

Koronun şefi İranlı Sanatçı Ramin Farhangniya, imkanlar çerçevesinde koroyu başka ülkelerde de sahnelere çıkarmayı hedefliyor. Farhangniya konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok muhteşem bir konserimiz oldu. Rengarenk göçmen çocuklar korosu, biz 3 ayın içinde 10 farklı dilde çocuklarımıza şarkı öğrettik. Bol bol çalıştık, çocuklarımız çok yetenekli çok istekli. Dünyanın birçok yerinden katılan çocuklarımız var Bodrum'da yaşıyorlar ve dünyaya mesaj vermek istiyorlar. Barış mesajı, dostluk mesajı ve kültürlerin bir arası gelmek için çaba harcıyorlar. Bu çocukları ben düşünüyorum ki birçok ülkeye götüreyim ve her ülkede oranın çocuklarıyla buluşup, güzel konserleri beraber yapsınlar."