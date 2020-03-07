Göçmen botunu batırmak isterken karasularımıza giren Yunan botu böyle kovalandı

07.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:42

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarından Yunan adalarına geçmeye çalışırken Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından batırılmak istenen bottaki göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Yunan botunun kovalanarak karasularımızdan çıkma anı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.



Dün Dikili Bademli açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilerek, içerisinde bulunan 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenlik unsurları ise göçmenleri taşıyan botu kovalarken Türk karasularına girdi. Türk karasularına giren Yunan botu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kovalanarak uzaklaştırıldı.



"Yeterli mi komutanım?"



Yunan botunun karasularımızdan kovalanarak çıkma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kovalama esnasında, botu kullanan Sahil Güvenlik çalışanının, "Yeterli mi komutanım" dediği görüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA