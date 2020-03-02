Göçmen akını Fransa'yı endişelendirdi

02.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:08

Yunanistan sınırına yaşanan göçmen akınından endişe duyan Fransa'nın Maliye Bakanı Bruno Le Maire, sınırların korunması gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin sınır kapılarını açması sonrası Yunanistan sınırına yığılan göçmenler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini endişelendirdi. Fransa da Yunanistan sınırındaki göçmenlerin AB ülkelerine gitmesi kaygısını yaşıyor.



Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öncelikle sınırları korumamız gerek. Çünkü Avrupa birliğinin sorumluluğu sınırlarını korumak ve sadece izin verilen kişilerin sınırlardan geçişini sağlamak" dedi. Le Maire, "AB pek çok diğer konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı tam bir kararlılık göstermeli" şeklinde konuştu. - PARİS

Kaynak: İHA