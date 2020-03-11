Göçerlerin zorlu yaşamı
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Siirt

Göçerlerin zorlu yaşamı

Göçerlerin zorlu yaşamı Siirt'te koyunlarını otlatmak için göçebe hayat süren ve çadırlarda konaklayan aileler, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor.

11.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:09
Göçerlerin zorlu yaşamı

Göçerlerin zorlu yaşamı

SİİRT - Siirt'te koyunlarını otlatmak için göçebe hayat süren ve çadırlarda konaklayan aileler, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Kışın Siirt'in belirli yerlerinde çadırlarda konaklayan göçerler, baharın gelmesiyle yaylalara otlakların bol olduğu yerlere gitmeye başladı. Zor şartlar altında sabahın erken saatlerinde kalkan göçerler, hayvanları yemleyip meralara çıkıyor, akşamüstü geri dönüyor. Hayvanlar meradayken kadınlar günlük ev işlerinin yanı sıra, ağılları temizleyip hayvanların su ve yemlerini hazırlıyor.

Zor şartlar altında çobanlık yaptığını kaydeden Alahattin Özevin, kışın Siirt'te konakladıklarını sıcak havalarla birlikte yaylalara gideceklerini söyledi. Özevin, "İşimiz zor, herkes yapamaz bu işi. Yazın yaylaya gidiyoruz kışın Siirt'te kalıyoruz" dedi.


"Zor şartlarda hayat mücadelesi veriyoruz"

Babasının zorlaması ile bu mesleği seçtiğini belirten Şahin Özevin adlı çoban, hayvanlara bakacak kimsenin olmamasından dolayı bu mesleği yaptığını söyledi. Özevin, "İmkanlar kısıtlıydı çalışamadık. Bazen de mecburiyetten dolayı geliyorduk baba zorluğuyla öyle diyeyim. Çünkü hayvanlara bakacak kimse olmadığı için mecbur gelmek zorundaydık. Çobanlık zor bir meslek kesinlikle rahat bir iş değil. İşimiz mesleğimiz ne kadar zor olsa da sonuçta babadan dededen kalma bir meslektir devam ettirmek zorundayız" diye konuştu.

Göçebe hayat şartlarının çok zor olmasına rağmen tek geçim kaynakları olan bu işi yürütmek durumunda kaldıklarını belirten Celal Özevin adlı havyan sahibi ise "Biz hayatımızı geçimimizi göçebe olarak devam ediyoruz. Biz sabahları çok erken kalkıyoruz. Sabahları kalktığımız zaman hayvanlara yem veriyoruz. Sonra otlatmaya götürüyoruz. Akşam geliyoruz tekrar yemini veriyoruz çadırlara bırakıyoruz sabaha kadar. Yazın yaylalara yaya olarak gidiyoruz, zor şartlar altında yaşantımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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