Göçerlerin zorlu göçü havadan görüntülendi
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Göçerlerin zorlu göçü havadan görüntülendi

Göçerlerin zorlu göçü havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan göçerlerin 3 bin 500 koyunla yaylalara göç etmeleri havadan görüntülendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan göçerlerin 3 bin 500 koyunla yaylalara göç etmeleri havadan görüntülendi.

ilçeye bağlı Karabey köyünde çiftçilik yapan göçerler, yayla mevsiminin başlamasıyla hayvanlarıyla yaklaşık 6 ay kalacakları yaylalara doğru yola çıktı. 2 bin 500 rakımlı Doski Vadisi'ne doğru yol alan göçerlerin 3 bin 500 koyunla karayolundaki ilerlemeleri havadan görüntülendi.

Zorlu yayla yolculuğuna başladıklarını ifade eden göçerlerden Engin Alaca, "Biz sabah saatlerinde yola çıktık. Bizlere ait yaylalar olmadığı için Doski Vadisi'nde tuttuğumuz yaylalara gideceğiz. Bu yaylaları kiralıyoruz. 3 bin 500 koyunla yola çıktık, şimdi zorlu bir yolculuğumuz var. Allah hayırlara vesile etsin bu yolculuğumuzu" dedi.

3 bin 500 koyunla yola çıktıklarını belirten Polat Karahan da, "Bugün hava baya sıcak, bizde köyümüzden yaylaya çıkmak için hareket ettik. 3 ay boyunca yaylada kalacağız. Biz bu yaylaları da kiraladık. Kazasız ve belasız gideriz inşallah" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Göçerlerin zorlu göçü havadan görüntülendi
Göçerlerin zorlu göçü havadan görüntülendi
Göçerlerin zorlu göçü havadan görüntülendi
Göçerlerin zorlu göçü havadan görüntülendi
Göçerlerin zorlu göçü havadan görüntülendi
Göçerlerin zorlu göçü havadan görüntülendi
Göçerlerin zorlu göçü havadan görüntülendi
Göçerlerin zorlu göçü havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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