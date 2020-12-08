- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor

08.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:20

- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor Havaların soğumasıyla beraber Van, Bitlis gibi illerden gelerek Batman'ın Gercüş ilçesi üzerinden Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor.

- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor

BATMAN - Havaların soğumasıyla beraber Van, Bitlis gibi illerden gelerek Batman'ın Gercüş ilçesi üzerinden Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor.

Göç yolculuğuna başlayan göçerler bazen karayolunda bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken çoğu zorluklarla karşı karşıya geliyor. Karayollarını kullanırken arabaların tehlikesiyle, dağlık alanlardan geçerken de uçurumlarla karşı karşıya gelen göçerler senede yaklaşık 3 ay boyunca yollarda olduklarını söyledi. Bitlis'ten gelerek Gercüş'ten geçip Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru giden göçerler hayvanlarını yazın serin bölgelere kışın ise sıcak bölgelere naklediyor.

Göçerler enerji ihtiyacını güneş panelleriyle karşılıyor

Sürekli kırsal bölgelerde kalan göçerler, çadırlarını aydınlatmak, cep telefonlarının bataryasını şarj etmek ve el fenerleri için güneş panellerinden faydalanıyor. Zor şartlar altında yaşamını sürdüren göçerler, "2-3 ay yollarda kalıyoruz, Hem dağ hem de karayolunu kullanıyoruz yağmurlu ve çamurlu yollarda çok zorlanıyor. Bitlis'ten geliyoruz Mardin'in Nusaybin ilçesine gidiyoruz. Şu an kar yağmur ve soğuktan dolayı Bitlis ve Muş'u bırakıp Mardin'e geçeceğiz. Yolların derdi çekilmiyor, çok zahmetli bir iştir göçerlik" dedi.

Dünya genelinde hissedilmeye başlanan kuraklık nedeniyle mevsim şartlarına göre sürekli yer değiştirmek durumunda kalan göçerler yağışların bu sene az olmasından dolayı hayvanlarını iyi bir şekilde otlatamadı. Meralarda otların azalmasından dolayı beslenemeyen hayvanların ne sütünden ne de etinden faydalanmayan göçer bu sene zarar ettiklerini kaydetti.

Başova köyü sakinlerinden Avaş Ekmen, "Göçerlerimize sahip çıkmalıyız onlara sürekli yardımcı olmamız gerekir. Onlar olmadan et ve süt ihtiyacımızı kimler karşılayacak, bunlar bizim göçerlerimiz. Tüm Türkiye'miz için hayvancılık yapıyorlar. Herkesin ve bütün köylerin bizim gibi duyarlı olmasını ve onlara iyi davranmasını istiyoruz. Çoğu zorluklarla karşı karşıya geliyorlar" diye konuştu.

- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
- Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER

İlgili Haberler

Sungurlu'da korona virüs denetimleri sürüyor
Sungurlu'da korona virüs denetimleri sürüyor
Son dakika haber | Engelli Azad'ın 'Gazetecilik' hayali gerçeğe dönüştü
Son dakika haber | Engelli Azad'ın "Gazetecilik" hayali gerçeğe dönüştü
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Ivana Sert Pınar Altuğ Yıldız Tilbe
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Ankara Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:30:43. #1.15#
title