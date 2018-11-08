Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı

BATMAN - Havaların soğumasıyla beraber Van, Bitlis gibi illerden gelerek Batman'ın Gercüş ilçesi üzerinden Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu soğuk yolculuğu başladı.

Göç yolculuğuna başlayan göçerler bazen karayolunda bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken çoğu zorluklarla karşı karşıya geliyor. Karayollarını kullanırken arabaların tehlikesiyle, dağlık alanlardan geçerken de uçurumlarla karşı karşıya gelen göçerler senede yaklaşık 3 ay boyunca yollarda olduklarını söyledi. Bitlis ilinden gelerek Gercüş ilçesinden geçip Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru giden göçerler hayvanlarını yazın serin bölgelere kışın ise sıcak bölgelere naklediyor. Sürekli kırsal bölgelerde kalan göçerler, çadırlarını aydınlatmak cep telefonlarının bataryasını şarj etmek ve el fenerleri için güneş panellerinden faydalanıyor.

Zor şartlar altında yaşamını sürdüren göçerler, "2-3 ay yollarda kalıyoruz, hem dağ hem de karayolunu kullanıyoruz yağmurlu ve çamurlu yollarda çok zorlanıyor. Bitlis'ten geliyoruz Mardin'in Nusaybin ilçesine gidiyoruz. Şuan kar yağmur ve soğuktan dolayı Bitlis ve Muş'u bırakıp Mardin'e geçeceğiz. Yolların derdi çekilmiyor çok zahmetli bir iştir göçerlik" ifadelerini kullandı.