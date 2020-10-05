Göçerlerin zorlu geri dönüş yolcuğu
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Göçerlerin zorlu geri dönüş yolcuğu

05.10.2020 09:19 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:06
Göçerlerin zorlu geri dönüş yolcuğu

MUŞ'un yaylalarına ilkbahar mevsimiyle birlikte gelip yerleşen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte geri dönüş yolculuklarına başladı.

MUŞ'un yaylalarına ilkbahar mevsimiyle birlikte gelip yerleşen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte geri dönüş yolculuklarına başladı. Birçok eşyasını yükledikleri araçlarla gönderen göçerler, yüzlerce hayvandan oluşan sürülerle memleketlerine yaklaşık 2 ay sürecek bir yolculuk yapacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçelerden baharla birlikte yola çıkan göçerler, yaz mevsiminin sıcaklarını kentin yüksek rakımındaki serin yaylalarda hayvancılık yaparak geçirdi. Kışlık peynir ve benzeri ihtiyaçlarını üreten göçerler, yaklaşık 5-6 aylık yayla hayatının sonuna geldi. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar evlerine dönüş için yola çıktı. Birçok eşyalarını kamyonetlerle gönderen göçerler, yüzlerce küçükbaş hayvandan oluşan sürüyle günlerce sürecek yolculuğa başladı. Geceleri uygun gördükleri yerlerde çadır kurarak konaklayan göçerler, gündüzleri yaya yolculuklarını sürdürüyor. Teknolojik imkanlardan uzakta zorlu, tehlikeli bir yolculuğa çıkan vatandaşlar hayatlarından oldukça memnun.Varto İlçesindeki yaylalardan Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru yola koyulan yaylacılar, yaklaşık iki ay boyunca yürüyecek. Kangal köpeklerin yabani hayvanların saldırısından koruduğu göçerlerin, günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları eşyalarını ise eşekler taşıyor."HAYAT ZOR AMA BİZ HAYATIMIZDAN MEMNUNUZ"Muş'tan ayrılıp, hayvan sürüleriyle birlikte yolda sürecek olan iki aylık yolculuk sonrasında Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne varacaklarını söyleyen göçer kadınlardan Hasibe Oğuk, "Biz Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden Muş'a geldik. Üç ay boyunca burada yaylada kaldık. Şuanda yayladan dönüyoruz. İki ay boyunca yollarda kalacağız. Sonrasında yine Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne gideceğiz. Muş'ta çok kar yağdığı için hayvanlarımıza bakamıyoruz. Hayat zor ama geçinip gidiyoruz. Hayat zor ama biz hayatımızdan memnunuz çok şükür" diye konuştu.İKİ AY BOYUNCA YOLDA KALACAĞIZ

Hayvan sürüsüyle birlikte yolculuk yapan çoban Murat Özalp ise, "Bizler yaylacıyız. Üç ay boyunca yaylada kaldık. Şimdi göçüyoruz. İki ay boyunca da yolda kalacağız. Çok zorlu günler bizleri bekliyor. Yollar bazen kötü, bazen iyi. Yağışlar var. Allah'a şükürler olsun kimseye muhtaç değiliz, halimizden memnunuz" şeklinde konuştu.


Göçerlerin zorlu geri dönüş yolcuğu
Göçerlerin zorlu geri dönüş yolcuğu
Göçerlerin zorlu geri dönüş yolcuğu
Göçerlerin zorlu geri dönüş yolcuğu
Göçerlerin zorlu geri dönüş yolcuğu
Göçerlerin zorlu geri dönüş yolcuğu
Göçerlerin zorlu geri dönüş yolcuğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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