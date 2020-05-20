Göçerlerin yaylalara yolculuğu başladı
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Göçerlerin yaylalara yolculuğu başladı

Batman'ın Gercüş ilçesinde hayvanları için mevsim şartlarına göre sürekli yer değiştirmek durumunda kalan göçerler, hava sıcaklıklarının artmasıyla yaylalara doğru yolculuğa başladı.

Göçerlerin yaylalara yolculuğu başladı
20.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:39

Batman'ın Gercüş ilçesinde hayvanları için mevsim şartlarına göre sürekli yer değiştirmek durumunda kalan göçerler, hava sıcaklıklarının artmasıyla yaylalara doğru yolculuğa başladı.

Havaların ısınmasıyla beraber Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarından dönen göçerler Van, Bitlis, Muş gibi serin olan yaylalara gitmek için Gercüş ilçesi üzerinden yaylalara doğru yol almaya başladı. Ramazan ayında yaylalara ilerleyen göçerler, karayolunu kullanırken arabaların, dağlık alanlardan geçerken de uçurumdan düşme tehlikesi ile ilerliyorlar.

Çadırda yaşam mücadelesi

Küçükbaş hayvanları için yılın farklı dönemlerinde yer değiştirmek durumunda kalan, çadırlarda yaşayan ve ömürleri adeta sürülerin peşinde geçen göçer aileler, teknolojiden sosyal hayata kadar pek çok imkandan mahrum bir yaşam sürmek zorunda kalıyor. Yolculuk sırasında göçer aileler, geceleri çadır kurup konaklıyor, gündüzleri ise yollarına devam ediyor. Göçerler, binlerce hayvanla birlikte yaylalara yürüyerek, bölgede yüzlerce yıldır devam eden geleneğini de sürdürüyorlar.

Göçerlerden Salim Temel, "Gercüş yolundayız. Yollara düştüğümüz zaman vatandaşlar bizimle çok uğraşıyor. Yaylalarda konaklamamıza ve çadır kurmamıza izin vermiyorlar. Yavaş yavaş Siirt ve Bitlis'e doğru gidiyoruz" dedi.

Ramazan Temel ise, Ramazan ayında göçerliğin çok zor olduğunu ifade etti.

Sultane Temel de, "Ramazan ayı nedeni ile 3 gündür burada konaklamak zorunda kalıyoruz. Göçerlik çok zahmetli bir iştir zaten bir de Ramazan ayına denk gelmesi daha da zorlaştırıyor" şeklinde konuştu.

Naif Temel, "Mardin tarafından gelip Muş'a doğru gidiyoruz. 6 ay Mardin bölgesinde kalıyoruz 6 ay ise Muş bölgesinde kalıyoruz. Yazın sıcaklardan dolayı kışın ise soğuktan dolayı yer değiştirmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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