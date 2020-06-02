Göçerlerin sıcak illerden Muş'taki Şenyayla'ya yolculuğu başladı
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Göçerlerin sıcak illerden Muş'taki Şenyayla'ya yolculuğu başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır ve Mardin gibi sıcak illerde hayvancılıkla uğraşan göçerler, havaların ısınmasıyla Muş'un Şenyayla ve kozma bölgesine gelmeye başladı.

Göçerlerin sıcak illerden Muş'taki Şenyayla'ya yolculuğu başladı
02.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:59

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır ve Mardin gibi sıcak illerde hayvancılıkla uğraşan göçerler, havaların ısınmasıyla Muş'un Şenyayla ve kozma bölgesine gelmeye başladı.

Yaz mevsiminde havası serin, otlakları verimli olan Kozma dağı ve Şenyayla bölgesine gelen göçerler, hayvanlarıyla çıktıkları zorlu yolculukla kilometrelerce yol kat ediyor.

Geldikleri yaylalarda çadır kurarak yaklaşık 5 ay konaklayan göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla memleketlerine dönüyor.

Zengin bitki örtüsünün bulunduğu alanlarda hayvanlarını otlatan göçerler, yaz boyunca elde ettikleri sütle yaptıkları ürünleri satarak geçiniyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen göçerlerden Abdüssamed Korkut, her yıl havaların ısınmasıyla Muş'un Şenyayla bölgesine gelerek konakladıklarını söyledi.

Kışı da kendi köylerinde geçirdiklerini anlatan Korkut, "İşimiz çok zor ancak yapmaya mecburuz. Aile olarak yaklaşık 5 bin küçükbaş hayvanımız var. 5 gündür yoldayız birkaç günlük yolumuz daha var. Orada çadır kurarak kasım ayına kadar kalacağız." diye konuştu.

2 bin koyunuyla Mardin'den Muş'a gelen Hasan Erden de günde 2 kez koyunları sağarak elde ettikleri sütü mandıraya sattıklarını ifade etti.

"Terörün azalmasıyla hayvan varlığı arttı"

Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Nimet Salkım, bölgede terörün bitme noktasına gelmesiyle hayvancılık sektörünün canlanmaya başladığını söyledi.

Muş'ta da bu sayede hayvan varlığının devletin sağladığı desteklerle 1 milyon 350 bine yükseldiğini aktaran Salkım, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın en önemli geçim kaynağı hayvancılık. Havaların ısınmasıyla Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'dan göçerler, Şenyayla ve Kozma dağı eteklerinde konaklamak için gelmeye başladı. Burada yaklaşık 5 ay kalıyorlar. Muş hayvancılık açısından verimli bir bölge olduğu için insanlar buraya gelmeyi tercih ediyor. Uzun ve zorlu geçen bir kışın ardından yaylalara çıkan yetiştiricilerimiz, hayvanlarından elde ettikleri sütü, peyniri, diğer ürünleri satarak ailelerini geçindiriyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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