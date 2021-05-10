Göçerlerin renkli yolculuğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göçerlerin renkli yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 3 gün önce yola çıkan göçerler, yayla yolunda havadan görüntülendi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 3 gün önce yola çıkan göçerler, yayla yolunda havadan görüntülendi.

Derecik ilçesine bağlı köylerde çiftçilik yapanlar, yayla mevsiminin başlamasıyla hayvanlarıyla yaklaşık 6 ay kalacakları Yüksekova yaylalarına doğru yola çıktı. Derecik'ten Yüksekova ilçesine gelen göçerlerin ovadaki sarıçiçeklerle bürünmüş yolda ilerlemeleri adeta mest etti. 3 gündür Derecik'ten yaya Yüksekova'ya geldiklerini belirten Cihan Onat, "Biz Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinden geliyoruz. 3 gündür yoldayız. Şimdi biraz dinleyip Kadıköy tarafına gideceğiz. Oradan da yaylaya çıkacağız ve 6 ay boyunca da orda kalacağız. 6 ay boyunca orda koyunlarımıza bakacağız. Orada koyunlarımızı sağacağız, peynirimizi yapacağız. Bizde geçimimizi böyle yapıyoruz. Zor ama mecburuz evimize bakmak zorundayız" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Göçerlerin renkli yolculuğu
Göçerlerin renkli yolculuğu
Göçerlerin renkli yolculuğu
Göçerlerin renkli yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gökhan Töre Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Göçerlerin renkli yolculuğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:21:22. #1.15#

title