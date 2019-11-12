Göçerlerin eve dönüş yolculuğu
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Göçerlerin eve dönüş yolculuğu

Yazın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Erzurum, Bingöl ve Van'daki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla evlerine dönüyor.

12.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:22
Göçerlerin eve dönüş yolculuğu

Yazın 'nden , ve 'daki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla evlerine dönüyor.

Zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda yaz boyunca hayvanlarını otlatan göçerler, yaklaşan kış mevsimi öncesinde çadırlarını toplayarak, sürüleriyle yola koyuldu.

Erzurum yaylalarından yaklaşık 2 ay önce yola çıkan Bayar ailesi, Gercüş'e ulaştı.

Mehmet Bayar, Erzurum'un Karayazı ilçesinden Mardin'in Midyat ilçesine gitmek için günlerdir yolculuk yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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