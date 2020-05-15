Göçerler yaylaya çıkmak için dağlardaki karların erimesini bekliyor İlkbahar gelince binlerce küçükbaş hayvanıyla Iğdır'dan yola çıkan ve 10 günlük zorlu bir yolculuğun ardından Ağrı'ya ulaşan göçerler, yaylalara çıkmaya hazırlanıyor.

İlkbahar gelince binlerce küçükbaş hayvanıyla Iğdır'dan yola çıkan ve 10 günlük zorlu bir yolculuğun ardından Ağrı'ya ulaşan göçerler, yaylalara çıkmaya hazırlanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde başta Iğdır olmak üzere çevre illerden besicilerin yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için tercih ettiği Ağrı'daki yaylalar, bölgede havaların soğuk seyretmesi nedeniyle henüz açılamadı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve 6 ay kar bulunan kent, ilkbaharın gelişiyle hayvanlarını yaylaya çıkarmak isteyen göçerlerle şenlendi. Her yıl olduğu gibi binlerce küçükbaş hayvanıyla yollara düşen göçerler, yaylaya çıkmak için karların erimesini bekliyor.

Iğdır'dan başlayıp Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Sinek Yaylası güzergahını kullanarak sağanak altında koyun ve kuzularıyla karlı dağlar arasındaki yolculuklarını sürdüren göçerler, Ağrı'da merkeze bağlı Cumaçay köyüne ulaştı.

20 günlük mola

Göçerler, yaylalardaki karların henüz erimemesi nedeniyle zorlu coğrafya şartlarının hakim olduğu bölgede sayıları 5 bini bulan koyun ve kuzu sürüsüyle 20 günlük bir mola verme kararı aldı.

Nehrin kenarında hayvanlarını, canlanan doğada otlatan göçerler, yaylalardaki karın erimesiyle zorlu yolculuklarına devam edecek.

Göçerlerden Hüseyin Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın Mezra köyünden Eleşkirt'teki yaylalara gitmek için sürüleriyle zorlu yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Karlı dağların arasında sağanak yağmura rağmen yolculuk yaptıklarını ve çok zorlandıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Yaylalara gelmek için yola koyulduk. 10 gündür oruçlu oruçlu yollardayız. Karda ve yağmurda yolculuğumuzu sürdürmek zorunda kaldık. Şimdi mola verdik, karlar eridiğinde yaylaya çıkacağız. Orucumuzu da bozmuyoruz, böyle devam ediyoruz. Yolculuk çok zor, çok çile çekiyoruz. 20 gün burada, 3 ay da yaylada kalacağız. 2 bin 500 koyun ve 2 bine yakın da kuzu var. 20'ye yakın da büyükbaş hayvanız bulunuyor. İnşallah güzel bir sezon geçiririz."

Kaynak: AA