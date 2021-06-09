Göçerler terörden temizlenen Çemikari Yaylası'nda
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Göçerler terörden temizlenen Çemikari Yaylası'nda

Göçerler terörden temizlenen Çemikari Yaylası'nda
Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Haberler | Güncel

SİİRT Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, terörden temizlenen Herekol Dağı eteklerinde bulunan Çemikari Yaylası'na çıkarak, göçerlerle bir araya geldi.

SİİRT Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, terörden temizlenen Herekol Dağı eteklerinde bulunan Çemikari Yaylası'na çıkarak, göçerlerle bir araya geldi.

Güvenlik güçlerince düzenlenen kapsamlı operasyonla teröristlerden temizlen Pervari ilçesindeki Çemirkari Yaylası'nda göçerlerin hareketliliği başladı. Kara yoluyla Çemikari Yaylası'na gelen Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, göçerleri ziyaret etti. 

Yayladaki kıl çadırda yaşayan ailelerle bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, bölgede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu ifade ederek, "Terörün bölgeden temizlenmesi ile birlikte huzur ve güven iklimi altında tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız huzur ortamında üretime katkı yapıyorlar. Vatandaşlarımızın hayvancılıktan en üst seviyede gelir sağlaması için elimizdeki tüm imkanları da seferber ettik. Bugün gördük ki vatandaşlarımız bu çalışmalardan oldukça memnun. Yaylalarımız, meralarımız artık daha güzel ve daha huzurlu, hayvanlarımızdaki et ve süt verimi artmıştır. Vatandaşlarımızın birlik, beraberlik içerisinde huzurlu, mutlu bir şekilde yaşaması için elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

 


- Siirt
Göçerler terörden temizlenen Çemikari Yaylası'nda
Göçerler terörden temizlenen Çemikari Yaylası'nda
Göçerler terörden temizlenen Çemikari Yaylası'nda
Göçerler terörden temizlenen Çemikari Yaylası'nda
Göçerler terörden temizlenen Çemikari Yaylası'nda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu

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