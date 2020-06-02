Göçerler Muş'un serin yaylalarında konaklamaya başladı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte Muş'un Şenyayla ve Kozma bölgesine gelmeye başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte Muş'un Şenyayla ve Kozma bölgesine gelmeye başladı.

Yaz mevsiminde havanın serin, otlakların da hayvanlar için daha besleyici olması nedeniyle Kozma Dağı ve Şenyayla bölgesini tercih eden sürü sahipleri, buralara çadır kurarak yaklaşık 5 ay konaklıyor. Hayvanlarıyla kilometrelerce yol kat ettikten sonra bölgeye geldiğini ifade eden göçerlerden Abdulsamet Korkut, "İşimiz çok zor ama mecburen yapıyoruz. Kış aylarında sıcak bölge olan köylerimizde, yaz aylarında ise Muş'un Şenyayla mevkiinde bulunan yaylalara göç etmekteyiz. Aile olarak yaklaşık 5 bin küçükbaş hayvanımız var. Beş gündür yoldayız, birkaç gün daha yolumuz var. Orada çadır kurarak kasım ayına kadar kalacağız" dedi.

2 bin koyunu ile Mardin'den gelerek Şenyayla'da konaklayan göçerlerden Hasan Erden de, günde 2 defa koyun sağmaya başladıklarını ve elde edilen sütü mandıraya sattıklarını ifade etti.

"İnsanlarımızın geçim kaynağı hayvancılıktır"

Muş Koyun ve Keçiler Birliği Başkanı Nimet Salkım ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörün bitmesiyle birlikte hayvancılık sektörünün yüksek trende geçtiğini söyledi. Muş'ta 2000'li yıllarda küçükbaş hayvan sayısının çok az olduğunu ifade eden Salkım, "Terör denilen illetin yok olmasından dolayı devletimizin de desteğiyle hayvan sayısı bir milyon 350 bine yükseldi. İnsanlarımızın geçim kaynağı hayvancılıktır. Hayvancılık sektörü bizim hayatımızda önemli bir değerdir ve biz bu sektöre sahip çıkacağız. Bunun sancağını aldık, inşallah en yüksek yere taşıyacağız" diye konuştu.

"Şu anda besicilerimizin yüzü gülüyor"

Havaların ısınmasıyla birlikte Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'daki göçerlerin Muş'un Şenyayla ve Kozma Dağı eteklerine konaklamak için geldiklerini aktaran Başkan Salkım, "Vatandaşlarımız burada yaklaşık 5 ay kalıyor. Çünkü Muş hayvancılık açısından çok müsait ve verimli olduğu için besicilerimiz bu yaylalarda daha iyi verim aldıklarından dolayı burayı tercih ediyorlar. Uzun ve zorlu geçen bir kışın ardından yaylalara çıkan yetiştiricilerimiz, hayvanlarını sağarak elde ettikleri süt, peynir, yağ ürünlerini satarak kazanç elde ediyorlar. Şu anda besicilerimizin yüzü gülüyor" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA