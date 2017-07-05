Göçerler Enerji İhtiyacını Güneş Panelleriyle Karşılıyor

Muş'taki yaylalarda hayvanlarını besleyen göçerler, çadırlarını aydınlatmak ve cep telefonlarının bataryasını şarj etmek için güneş panellerinden faydalanıyor.



Çevre il ve ilçelerden Muş'a gelen göçerler buradaki yaylalarda yaz boyunca hayvanlarını besleyip bakımlarını yapıyor.



Teknolojiyi de yakından takip eden göçerler, yanlarında taşıdıkları güneş panellerinden elde ettikleri enerjiyi çadırlarını aydınlatmada ve telefonlarının bataryasını şarj etmede kullanıyor.



Göçerlerden Abdullah Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden yaylalarda çadırlarını ateş yakarak aydınlattıklarını ancak bugün teknolojinin gelişmesiyle güneş enerjisini kullanarak kendi elektriklerini üretebildiklerini söyledi.



Gündüzleri yaylaya bıraktıkları güneş panelleri ile cep telefonlarının bataryalarını da şarj edebildiklerini anlatan Ergün, şöyle konuştu:



"Küçük güneş panelleri sayesinde telefonlarımızı eşek sırtında da şarj edebiliyoruz. Artık yaylalarda elektrik ihtiyacını karşılayabilmenin rahatlığını yaşıyoruz. Çadırlarda lambalarımızı panellerden aldığımız enerji ile yakıyoruz. Eskiden bu tür imkanlar yoktu. Teknolojinin gelişmesiyle bu imkanlara kavuştuk."



Göçerlerden Abdulbari Denker de yaylada herkesin ihtiyacına göre panel bulunduğunu ve bu panellerin son yıllarda yoğun olarak kullanıldığı dile getirdi.