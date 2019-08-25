Göçerler, DAP sayesinde yayla hayatından memnun

25.08.2019 13:36

DAP İdaresi Başkanlığının meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlara sağladığı destekle hayvancılığın giderek kolaylaştığını belirten DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, "Biz üreticilerimizin işini kolaylaştırmak için varız" dedi.



Üreticilerin yayla hayatındaki memnuniyetini artırmaya yönelik, DAP İdaresi'nin 'Meraların Fiziki Altyapılarının İyileştirilmesi Projesi' kapsamında, 2018 yılında yaylara sağladığı yol, temiz su, tuvalet, banyo, gölgelik yapımı gibi destekler sayesinde hayvansal üretimde verimlilik sağlanıyor. Mera alanı bakımından Türkiye'nin ilk sıralarında yer alan Erzurum'da, DAP İdaresi'nin meraların fiziki altyapısının iyileştirilmesi amacıyla desteklediği projelerle hem üreticilerin işi kolaylaşıyor hem de günlük ihtiyaçlar (tuvalet-sıcak sulu banyo gibi) modern usullerle karşılanıyor. DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, beraberinde Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve idare birimiyle protokol imzalamak için Erzurum'a gelen Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan'la birlikte, Elazığlı 150 göçer ailenin yaşadığı Erzurum'un önemli yaylalarından biri olan Aziziye ilçesindeki Kuzgun (Kuşyurdu) Yaylası'na giderek incelemelerde bulundu.



50 hektarlık bir alanda, üretim için kurdukları çadırlarda kendilerine yaşam alanı oluşturan göçerlerle sohbet eden Başkan Demir, daha fazla üretim için üreticilerin fikirlerini aldı. Yaylaya yapılan tuvalet, banyolardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren göçerler, yapılması gerekenleri ise Başkan Demir'le paylaşarak, idarenin desteğini istediler. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık alt yapısının geliştirilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılmasının ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Demir, kilometrelerce uzaklıktan gelip, üretim için emek harcayan çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak ve hayvancılığın daha modern şartlarda yapılması yönünde İdare olarak çalıştıklarını söyledi.



Küçükbaş hayvancılığın zahmetli bir iş olduğunu, bunun hayvancılıkla istenilen verimi almakla ters orantılı sonucundan söz eden Başkan Demir, şunları söyledi:



"Meralarda beklenen verimin artırılması için fiziki altyapının iyileştirilmesi lazım. İnsanların burada temiz su ihtiyacının karşılanmış olması gerekiyor. Aynı zamanda otlayarak enerjisini alan hayvanların ihtiyacı olan temiz su ihtiyacının da karşılanması gerekiyor. DAP İdaresi olarak, özellikle mera altyapısının iyileştirilmesinden hareket ederek, bölgedeki üreticilerin en büyük geçim kaynağını bünyesinde barındıran meralara destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu kaynağın en etkin şekilde kullanılmasında altyapı ihtiyaçlarının giderilmiş olması en önemli husustur. Geçen sene başlatmış olduğumuz mera altyapısının iyileştirilmesi kapsamında mera yolunun yapılması, hayvan içme suyu iletim hatlarının yapılması, insanlarımızın temiz su ihtiyacının karşılanması, sıcak suyla (güneş enerjili) üreticilerin banyo ihtiyacının giderilmesi, tuvalet ihtiyacının karşılanması, hayvanlar için gölgeliklerin yapılması gibi desteklerle bir nebze olsun bu sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Söz konusu alanlarda geçimini hayvancılıkla sağlayan yetiştiricilerimizin hayatlarının kolaylaştırılması halinde mevcut olan meraların otlatma kapasitesini dikkate alarak daha fazla hayvanı bünyesinde barındırabilecek şekilde yetiştiriciliğin yapılacağına inanıyoruz. Zaten İdarenin kurulduğu günden bu yana da başta sulama projeleriyle birlikte hayvan içme suyu göletleri, hayvan pazarları ve kesimhaneler gibi diğer katma değer oluşturan desteklerimizle üretimde zincir modelini oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle bu Kuzgun merasında, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle beraber geçen sene üç projeyi başlattık. Her birine 7'şer tane tuvalet ve banyo kuruldu. Bugün de Kuzgun Yaylası'na gelerek bunları yerinde görmüş olduk. Çiftçilerimizin memnuniyetleri bizi daha çok memnun etti. Bu işte kurumlar arası işbirliğinin daha da geliştirilerek bu tip hizmetleri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizim memnuniyetimizdir. İnşallah diğer meralara da yine Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimizle işbirliği içerisinde bu hizmetleri yaygınlaştırmayı arzu ediyoruz. Biz her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçilerimizin kazançlarının bereketli olmasını diliyorum. Çiftçilerimiz bizleri burada ağırladılar. Sıkıntılarını dinledik. Çözme yolunda elimizden geleni önümüzdeki sürede mutlaka yapacağız." - ERZURUM

Kaynak: İHA