Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor

01.10.2020 08:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 08:37
Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor

HAKKARİ'ye havaların ısınmasıyla birlikte çevre illerden gelip 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan göçer aileler, teknolojiden uzak bir hayat yaşıyor.

HAKKARİ'ye havaların ısınmasıyla birlikte çevre illerden gelip 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan göçer aileler, teknolojiden uzak bir hayat yaşıyor. Aileler, sonbahar aylarına kadar imece usulü çalışarak, pazarda satacakları ve kış aylarında tüketecekleri yiyecekleri hazırlıyor. 

İlkbaharda Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak gibi illerden Hakkari'nin Berçelan Yaylası'na gelerek konaklayan göçer aileler, yaklaşık 4 ay boyunca teknolojiden uzak bir yaşam sürüyor. Göçer aileler, yıllardır sürdürdükleri imece usulü yardımlaşma geleneğini ise titizlikle sürdürüyor. Kurdukları çadırların önünde bir araya gelen göçer kadınlar birbirleriyle yardımlaşarak koyun sağıyor, sağılan sütten ise kışlık peynir, yağ ve yoğurt yapıyorlar. Tandırda ekmek pişiren göçer kadınlar, yıllardır bu geleneklerini sürdürdüklerini belirtiyor.Yayla yaşamının zorluklarını yardımlaşarak hafiflettiklerini anlatan Leyla Şengöz, koyunların sağılmasından, ekmek pişirilmesine ve diğer işlere kadar birçok işi yardımlaşarak yaptıklarını belirtti. Şengöz, "Bir taraftan çocuklarımıza bakarken, bir taraftan da ev işleri ve hayvan sağım işlerini yapıyoruz. Bu daha çok zaman alıyor. Hem de çok ağır gelebiliyor. Özellikle yardım gerektiren işlerde birbirimize yardım ediyoruz. Sadece ekmek pişirme değil, hasta ya da rahatsızlığı olan birinin tüm işlerini yine ortaklaşa yaparız. Yardımlaşma geleneğimiz yıllardır sürüyor" dedi.


Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor
Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor
Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor
Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor
Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor
Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor
Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor
Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor
Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor
Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor
Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor
Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor
Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Gülay Hazal Kaya Halil Sezai Türkan Şoray
Spor Falcao Ryan Babel Malcolm Thomas Robert Prosinecki Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Ankara İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 08:43:07. #1.15#
title