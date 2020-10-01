Göçer kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor

HAKKARİ'ye havaların ısınmasıyla birlikte çevre illerden gelip 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan göçer aileler, teknolojiden uzak bir hayat yaşıyor.

HAKKARİ'ye havaların ısınmasıyla birlikte çevre illerden gelip 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan göçer aileler, teknolojiden uzak bir hayat yaşıyor. Aileler, sonbahar aylarına kadar imece usulü çalışarak, pazarda satacakları ve kış aylarında tüketecekleri yiyecekleri hazırlıyor.

İlkbaharda Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak gibi illerden Hakkari'nin Berçelan Yaylası'na gelerek konaklayan göçer aileler, yaklaşık 4 ay boyunca teknolojiden uzak bir yaşam sürüyor. Göçer aileler, yıllardır sürdürdükleri imece usulü yardımlaşma geleneğini ise titizlikle sürdürüyor. Kurdukları çadırların önünde bir araya gelen göçer kadınlar birbirleriyle yardımlaşarak koyun sağıyor, sağılan sütten ise kışlık peynir, yağ ve yoğurt yapıyorlar. Tandırda ekmek pişiren göçer kadınlar, yıllardır bu geleneklerini sürdürdüklerini belirtiyor.Yayla yaşamının zorluklarını yardımlaşarak hafiflettiklerini anlatan Leyla Şengöz, koyunların sağılmasından, ekmek pişirilmesine ve diğer işlere kadar birçok işi yardımlaşarak yaptıklarını belirtti. Şengöz, "Bir taraftan çocuklarımıza bakarken, bir taraftan da ev işleri ve hayvan sağım işlerini yapıyoruz. Bu daha çok zaman alıyor. Hem de çok ağır gelebiliyor. Özellikle yardım gerektiren işlerde birbirimize yardım ediyoruz. Sadece ekmek pişirme değil, hasta ya da rahatsızlığı olan birinin tüm işlerini yine ortaklaşa yaparız. Yardımlaşma geleneğimiz yıllardır sürüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan