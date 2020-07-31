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Göcek'teki deniz hayatını korumaya destek

CarrefourSA, denizlerimizdeki sürdürülebilir doğal yaşamı gelecek nesillere miras bırakma vizyonu çerçevesinde "Denizde Hayat Var" diyerek Göcek'teki market teknesi Mavi ile Göcek Körfezi'nin doğa ve deniz yaşamını korumak amacıyla kurulan Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği'nin...

Göcek'teki deniz hayatını korumaya destek
31.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:49

CarrefourSA, denizlerimizdeki sürdürülebilir doğal yaşamı gelecek nesillere miras bırakma vizyonu çerçevesinde "Denizde Hayat Var" diyerek Göcek'teki market teknesi Mavi ile Göcek Körfezi'nin doğa ve deniz yaşamını korumak amacıyla kurulan Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği'nin (DAKSADER) faaliyetlerini desteklemeye başladı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sürdürülebilir deniz yaşamı ve balıkçılığın devam etmesi adına uzun yıllardır projeler gerçekleştirdiklerini ve bölgesel faaliyetlere destek verdiklerini hatırlatarak şunları dile getirdi:

"Denizlerimizi önemsiyor, denizlerimizdeki doğal hayatı korumak adına projelere imza atıyor, özellikle balıkçılarla eğitimler gerçekleştiriyoruz. Deniz canlılarının doğanın normal akışına göre yaşamaları, deniz faunasının korunabilmesi ve avlanmanın belirlenen şartlarda gerçekleşebilmesi için deniz hayatını korumayı, sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bunun için de Türkiye'nin cennet gibi doğal oluşumlarından biri olan Göcek Körfezi'nde faaliyet gösteren Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği'ni (DAKSADER) bölgedeki market teknemiz CarrefourSA Mavi ile desteklemeye başladık. Denizlerimize dair vizyon ve misyonumuz doğrultusunda DAKSADER'le aynı çizgide ilerlediğimizi görerek "Denizde Hayat Var" dedik ve faaliyetlerini desteklemeye başladık" dedi.

CarrefourSA'nın 52 şehirde 9 deposu ve 653 marketiyle günde 500 bin kişiye hizmet verdiğini, online marketi Carrefoursa.com'b ayda 7 milyon ziyaretçisi bulunduğunu ve CarrefourSA Mavi ile Mayıs - Ekim ayları arasında Göcek Körfezi'ndeki her bir koy ve tekneye hizmet götürdüğünü belirten Kutay Kartallıoğlu, "CarrefourSA Kart müşterilerimize, SMS yoluyla DAKSADER'e olan desteğimizi anlatacağız. Hem Göcek'teki marina marketimiz hem de Göcek Körfezi'nde hizmet veren market teknemiz Mavi ile bölgedeki müşterilerimizi bilgilendirerek doğal hayata ilişkin farkındalığı artıracağız" diyerek DAKSADER'e ne şekilde destek verdiklerini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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