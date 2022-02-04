Göcek koylarında kaçak yapılaşma olduğu iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göcek koylarında kaçak yapılaşma olduğu iddiası

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Göcek koylarında kaçak yapılaşma olduğu iddiası

Fethiye'daki Göcek koylarında kaçak yapılaşma olduğu iddiasıyla, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi öncülüğünde inceleme yapıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Fethiye'daki Göcek koylarında kaçak yapılaşma olduğu iddiasıyla, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi öncülüğünde inceleme yapıldı.

Göcek'ten tekneyle hareket eden heyette, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, turizmciler, yat işletmecileri ve diğer ilgililer yer aldı. Programda, koyların daha önce ve şu anki durumları hakkında bilgi verildi.

Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Danışmanı ve Yat İşletmecisi Mehmet Eskici, gazetecilere, koyların sürdürülebilir bir turizm açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Göcek Koyları'nın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu, koyların mutlaka korunması gerektiğini kaydeden Eskici, "Gün geçtikçe koylarımızdaki kaçak yapılaşmalar hızla artıyor. Deniz turizmi temsilcileri olarak bölgemize gelen turistlere, koylarımız sayesinde satış yaparak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Yetkililerden kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesini rica ediyoruz." dedi.

Fethiye, Göcek, Çalış, Ölüdeniz Kooperatifleri Birlik Başkanı Güven Altuğ da son yıllarda koylarda kaçak yapılaşmanın hızla arttığını iddia etti.

Altuğ, koylardaki kaçak yapılaşmalara kesinlikle imar affı izni verilmemesi uyarısında bulundu.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Ticaret, Fethiye, Turizm, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title