"Göçebe Tuvaller" sergisi Ankara'da açılacak
Trabzonlu ressamların da aralarında yer aldığı, Göçebe Tuvaller Sanat Topluluğu'nun sergisi Ankara'da açılacak.
Trabzonlu ressamların da aralarında yer aldığı, Göçebe Tuvaller Sanat Topluluğu'nun sergisi Ankara'da açılacak.
Ankara Kalesi BOHO Art Gallery'de 23 Aralık Pazartesi günü açılacak sergide, Trabzonlu ressamlar Abit Güner, Şebnem Hacıalihafız, Nesrin İmamoğlu ve Aydan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çeşitli illerden 43 sanatçının eserleri yer alacak.
Sergi, 3 Ocak'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.