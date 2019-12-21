"Göçebe Tuvaller" sergisi Ankara'da açılacak
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"Göçebe Tuvaller" sergisi Ankara'da açılacak

Trabzonlu ressamların da aralarında yer aldığı, Göçebe Tuvaller Sanat Topluluğu'nun sergisi Ankara'da açılacak.

21.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:56

Trabzonlu ressamların da aralarında yer aldığı, Göçebe Tuvaller Sanat Topluluğu'nun sergisi 'da açılacak.

Ankara Kalesi BOHO Art Gallery'de 23 Pazartesi günü açılacak sergide, Trabzonlu ressamlar Abit Güner, Şebnem Hacıalihafız, Nesrin İmamoğlu ve Aydan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çeşitli illerden 43 sanatçının eserleri yer alacak.

Sergi, 3 Ocak'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA
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