Göçebe Kadınlar, Sırtlarındaki Bebekleriyle Alışveriş Yaptı

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki çarşı merkezine gelen göçebe kadınlar, sırtlarında heybelerine koydukları bebekleriyle, alışverişlerini yaparken, çevredekilerin ilgisiyle karşılaştı.

Göçebeler, yaz mevsimlerinde Hakkari, Bingöl, Van ve Tunceli ile Şırnak'taki yüksek yaylalarda hayvancılık yapıyor. Göçerler, mevsim değişip de soğuk kış günleri geldiğinde ise daha sıcak ve ılık geçen Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin gibi ovalara inerek geçiriyor. Yaşamları gibi doğum ve ölümleri de göç yollarında olan göçebeler zorlu bir hayatı tercih ederken, kadınları ise bu zorlu hayata ayak uydurma çabası veriyor. Göçettikleri şehir merkezlerine inen kadınlar, sırtlarında heybeleri ve heybelerinin içerisindeki bebekleriyle halkın meraklı bakışları arasında ihtiyaç malzemelerini temin etti. Göçer kadınların kültürlerini yansıtan rengarenk kıyafetleri ve caddedeki doğal halleri Nusaybinliler tarafından ilgiyle izlendi.

- Mardin