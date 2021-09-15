GÖÇDER ve Atlas Üniversitesi iş birliğiyle çocuklara diş taraması yapılacak - Haberler
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GÖÇDER ve Atlas Üniversitesi iş birliğiyle çocuklara diş taraması yapılacak

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
GÖÇDER ve Atlas Üniversitesi iş birliğiyle çocuklara diş taraması yapılacak

Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇDER) ile Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin hazırladığı proje kapsamında 500 yerli ve göçmen çocuk diş taramasından geçirilecek.

Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇDER) ile Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin hazırladığı proje kapsamında 500 yerli ve göçmen çocuk diş taramasından geçirilecek.

GÖÇDER'den yapılan açıklamaya göre, dernek ile Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından " Türkiye'nin Dört Farklı İlinde İkamet Eden Göçmen Çocukların Ağız-Diş Sağlığı Hizmetine Erişiminin İncelenmesi" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında, ağız ve diş sağlığı taramaları yapılan 500 yerli ve göçmen çocuğun tespit edilen basit diş tedavileri de gerçekleştirilecek.

GÖÇDER Genel Merkezinde yürütülen çalışmalarda, çocuklara diş sağlığının önemi ve korunması konulu çizgi filimler izletilecek.

Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Canan Duman tarafından yürütülen proje kapsamında, dernek, Ankara ve Hatay'daki organizasyonun paydaşı olacak.

Projeye ilişkin dernek binasında düzenlenen ilk programa katılan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, GÖÇDER Başkanı Cenk Sarıgöl'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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Haber: GÖÇDER ve Atlas Üniversitesi iş birliğiyle çocuklara diş taraması yapılacak - Haberler
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