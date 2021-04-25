GÖÇ YOLUNDAKİ LEYLEKLERİN DANSI
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GÖÇ YOLUNDAKİ LEYLEKLERİN DANSI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLKBAHARIN gelmesiyle birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü Bursa'nın İnegöl ilçesi semalarında görüntülendi.

İLKBAHARIN gelmesiyle birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü Bursa'nın İnegöl ilçesi semalarında görüntülendi.

Yüzlerce leyleğin havada dans edercesine aynı anda uçması renkli görüntüler oluşturdu. Durumu fark eden birçok vatandaş ise cep telefonları ile leyleklerin göçünü kayıt altına aldı. Gökyüzünde kimi zaman kanat çırpan kimi zaman da süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsü izleyenlerin ilgisini çekti.

GÖÇ YOLUNDAKİ LEYLEKLERİN DANSI
GÖÇ YOLUNDAKİ LEYLEKLERİN DANSI
GÖÇ YOLUNDAKİ LEYLEKLERİN DANSI
GÖÇ YOLUNDAKİ LEYLEKLERİN DANSI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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