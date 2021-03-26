Göç yolundaki leyleklerden Konya'ya zorunlu iniş
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Göç yolundaki leyleklerden Konya'ya zorunlu iniş

İhlas Haber Ajansı / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU - Haberler | Güncel

Göç yolundaki leyleklerden Konya'ya zorunlu iniş Konya'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle göç etmekte olan leylekler zorunlu mola verdi.

Göç yolundaki leyleklerden Konya'ya zorunlu iniş

KONYA - Konya'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle göç etmekte olan leylekler zorunlu mola verdi.

Bahar aylarının gelmesiyle göç etmeye başlayan leylekler, yolculukları sırasında Konya'da kar yağışına yakalandı. Yağıştan dolayı yolculuklarına devam edemeyen leylekler, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde boş bir araziye indi. Arazide yağışın dinmesini bekleyen leylekleri gören vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi.

Göç yolundaki leyleklerden Konya'ya zorunlu iniş
Göç yolundaki leyleklerden Konya'ya zorunlu iniş
Göç yolundaki leyleklerden Konya'ya zorunlu iniş
Göç yolundaki leyleklerden Konya'ya zorunlu iniş
Göç yolundaki leyleklerden Konya'ya zorunlu iniş
Göç yolundaki leyleklerden Konya'ya zorunlu iniş
Göç yolundaki leyleklerden Konya'ya zorunlu iniş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU

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