Göç yolundaki leylek, dinlenmek için stadyuma indi

BURSA'da, 'Yaren Leylek'in gelmesiyle adını duyuran Karacabey'de, göç yolundaki bir leylek, stadyuma inerek dinlendi.

Mart ayının gelmesiyle birlikte leylekler, kışı geçirdikleri Afrika'dan kuzeye doğru göç etmeyi sürdürüyor. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden Karacabey ilçesinde, göç ederken yağmur ve rüzgarlı havaya yakalanan bir leylek, stadyuma indi. Karacabey Belediyespor'un maçlarını oynadığı M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda kale direğinin yanı başında dinlenen leyleği Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, görüntüledi.Stadyum görevlilerinin rahatsız etmemek için çaba gösterdiği leylek, daha sonra yeniden havalanarak, göç yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı