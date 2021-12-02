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Göç yolunda yorulan akbaba çifti Kars'a indi

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Göç yolunda yorulan akbaba çifti Kars'a indiKARS Türkiye üzerinden sıcak ülkelere göç eden akbaba çifti Kars'ta görüntülendi.

KARS (İHA) - Göç yolunda yorulan akbaba çifti Kars'a indi

KARS Türkiye üzerinden sıcak ülkelere göç eden akbaba çifti Kars'ta görüntülendi.

Türkiye'deki 4 akbaba türünden birisi olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayan, adeta doğanın çöpçüsü olan "kara akbabalar" göç yolunda yorgun düşünce Kars'a indi.

Kars-Arpaçay-Akyaka yol ayrımında karlı araziye inen akbaba çifti, bir süre karların üzerinde dinlendi. Tekrar yolculuğuna devam etmek isteyen akbabalar, bir süre uçtuktan son bulundukları yerin 400 metre üzerine tekrar inerek dinlenmeye başladı.

Göç yolunda yorgun düşen akbaba çifti, daha sonra uçarak gözlerden kayboldu.

Göç yolunda yorulan akbaba çifti Kars'a indi

Göç yolunda yorulan akbaba çifti Kars'a indi

Göç yolunda yorulan akbaba çifti Kars'a indi

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