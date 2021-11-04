Göç yolunda yorgun düşen kara akbabaya rehabilitasyon merkezinde bakılıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan ve üzerinde Atina Üniversitesinin izleme cihazı olan koruma altındaki kızıl akbabaya, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde özenle bakılıyor.

Çilimli ilçesinde 6 gün önce yol kenarında bitkin halde kara akbaba gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

Veteriner hekim gözetiminde koruma altına kara akbaba, Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda hazırlanan özel alana yerleştirildi.

Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerinde yaraya rastlanmayan ve üzerinde Atina Üniversitesine ait takip cihazı ile halkası olan kara akbaba, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortama salınacak.

"Bu tür, nadir görülen türdür ve koruma altındadır"

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, AA muhabirine, kara akbabanın, Türkiye'de ve dünyada koruma altında olan bir tür olduğunu söyledi.

Şimşek, kara akbabanın nadir görülen bir hayvan olduğu için farklı ülkeler tarafından izleme cihazlarıyla takip edildiğini anlattı.

Çilimli ilçesinde kara akbabayı gören vatandaşların kendilerine haber verdiğini aktaran Şimşek, "Yanına gittiğimizde bitkin ve halsiz olduğunu gördük. Üzerinde takip cihazı ve halkası vardı. Kuşu alıp Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezimize getirdik. Şu an veteriner hekimiz ve yaban hayatı uzmanımız tarafından bakılıyor ve açık yarası bulunmuyor." diye konuştu.

Şimşek, kara akbabanın göç yolunda yorgun düştüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Akbaba yol yorgunu, aç ve susuz. Yaklaşık bir haftadır kendisini besleyerek toparlamasını sağlamaya çalışıyoruz. İlk geldiği günden daha iyi durumda. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi yaban hayatı uzmanı hocalarımız da incelemelerde bulundu. Kuşun üzerindeki halka ve takip cihazlarını incelediğimizde Yunanistan Atina Üniversitesi tarafından takipte olduğunu belirledik. Durumu Genel Müdürlüğümüze bildirdik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, Atina Üniversitesi ile iletişime geçti ve buradan izlendiğini doğruladı. Kendileriyle iletişim halindeyiz."

Gözlem altında tutulan kuşa özenle bakıldığını vurgulayan Şimşek, "Bir müddet daha kendisini misafir edeceğiz. Burada gerekli hassasiyeti gösterip doğal hayatına geri salacağız. Bu tür, nadir görülen türdür ve koruma altındadır. Ülkemizde Ankara Soğuk Su Milli Parkı'nda korunan bir koloni var. Ülkemizde yaklaşık 100 çift kaldığı düşünülüyor. Yine Yunanistan'da da sayılı bir grup var." ifadelerini kullandı.

Şimşek, tam kanat egzersizi yapıp uçabilecek duruma geldiğinde kuşun doğaya salınacağını sözlerine ekledi.