Göç yolunda yaralanan leylekler, Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde

BURSA (DHA) - Göç yolunda yaralanan ve uçamaz duruma gelen 3 leylek, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Leyleklerin burada özenle bakımları yapılıyor.

Güneydoğu Bölgesi'nde göç yolundaki 3 leylekten 2'sinin yaralı kanadı veteriner hekimler tarafından ampute edildi. Birinin de tek ayağı yok. Bununla ilgili de gerekli protez çalışmaları başlatıldı. Bir daha uçamayacak olan leylekler, Bursa'daki Hayvan Hakları Federasyonu'nca (HAYTAP) kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Leylekler, çiftlikte kedi, keçi, kuzu, eşek, ördek, dana ve köpeklerle birlikte uyum içinde yaşıyor.