Göç yolunda her gün bir çocuk kayboluyor veya ölüyor

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2014-2018 yıllarında göç yollarında bin 600 çocuğun yaşamını yitirdiğini ya da kaybolduğunu açıkladı.

Göç yolunda yaşamını yitiren veya hayatını kaybeden göçmenlere yönelik IOM tarafından hazırlanan "Ölümcül Yolculuk: Kaybolan Göçmen Çocuklar" başlıklı rapor, New York'taki Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) genel merkezinde açıklandı.

IOM Küresel Göçmen Veri Analiz Merkezi Direktörü Frank Laczko, raporla ilgili Birleşmiş Milletlerin (BM) New York'taki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, 2014'ten bu yana dünyanın birçok yerinde yaklaşık bin 600 göçmen ve mülteci çocuğun yaşamını yitirdiği ya da ortadan kaybolduğunu, sadece bu yıl ABD-Meksika sınırında, Amerika Kıtası'nın başka yerlerinde, Akdeniz'de, Afrika'da ve Asya'da toplam 73 göçmen çocuğun hayatını kaybettiğini vurguladı.

Laczko, "Raporumuz, küresel bir sorun ve küresel bir olayla uğraştığımız gerçeğini gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM'de bir süre önce birçok ülkenin Küresel Göç Mutabakatını imzalayarak daha güvenli ve düzenli göç sözü verdiğini anımsatan Laczko, buna rağmen son yıllarda dünyanın birçok yerinde göçmen ölümlerinin arttığını vurguladı.

Laczko, hükümetlerin konunun hassasiyeti nedeniyle göçmen ölümlerine ilişkin istatistik vermekten kaçındığına işaret ederek, "Dünyanın birçok yerinde göçmen ölümlerinin kayıtlara geçmediğini akılda tutmalıyız." dedi.

Raporda ne var?

IOM raporundaki verilere göre, 2014'ten bu yana yaklaşık bin 600 çocuk göç yolunda ya yaşamını yitirdi ya da kayboldu, ölen ya da kaybolan birçok çocuk ise kayıtlara bile geçmedi.

Söz konusu rakamlara bakıldığında, neredeyse her gün bir çocuk göç yolunda kayboldu ya da yaşamını yitirdi.

2014'ten bu yana dünya genelinde 32 bin kişi göç yolunda hayatını kaybederken, 2014-2018 döneminde Akdeniz'de yaşamını yitiren ya da kaybolan kişi sayısı ise 17 bin 900'ü buldu.

Geçen yıl göçmen ölümleri ve kaybolmalarında azalma olduğuna dikkat çekilen raporda, 2017'de hayatını kaybeden ya da kaybolan kişi sayısının 6 bin 279 iken bu sayının geçen yıl 4 bin 734'e düştüğüne vurgu yapıldı.

Yemen'de geçen sene artan çatışmaların ise Aden Körfezi ile Afrika Boynuzu arasında 125 kişinin ölümüne yol açtığının belirtildiği raporda, bu sayının 2017'de 53 olduğuna dikkat çekildi.

Güneydoğu Asya'da da 2014-2018 arasında göç esnasında ölen 2 bin 200 kişinin bin 723'ünü Arakanlı Müslümanların oluşturduğu ortaya kondu.

Meksika sınırındaki ölümlerde artış var

ABD- Meksika sınırında da 2014'ten bu yana yaşanan can kayıplarında her yıl artış gözlendiğine işaret edilen raporda, son 5 yılda bin 907 kişinin hayatını kaybettiğinin altı çizildi.

Orta Amerika'da ise 2014-2018 yılında en çok ölüm vakasının Meksika'da yaşandığı, bu aralıkta 576 göçmenin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, özellikle çocuklar olmak üzere göçmen ölümleri ve kayıplarına ilişkin daha sağlıklı verilere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Kaynak: AA