Göç yolunda bitkin düşen Anadolu dağ turnaları Ordu'da tedavi edildi
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Göç yolunda bitkin düşen Anadolu dağ turnaları Ordu'da tedavi edildi

Göç ederken bitkin düşen iki Anadolu dağ turnası (Grus grus), Ordu'da tedavi edildi.

29.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:10
Göç yolunda bitkin düşen Anadolu dağ turnaları Ordu'da tedavi edildi

Göç ederken bitkin düşen iki Anadolu dağ turnası (Grus grus), 'da tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçesinde, bir hafta önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan ve koruma altında olduğu öğrenilen iki Anadolu dağ turnası, tedavi edilmek için ilçesindeki Veteriner Hekim Eren Yeşilkaş'a teslim edildi.

Bir süre beslenen kuşlar, daha sonra ilgili bakanlık yetkililerince takipleri amacıyla halkalandı.

Kuşlar, işlemlerinin ardından yeniden doğaya salındı.

Kaynak: AA
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