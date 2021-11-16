Jüri tarafından yapılan oylama sonucunda yarışmada Göçmenkızı39 rumuzlu yarışmacının "Umuda Göç, Geleceğe Umut" sloganı oldu. İkinci ise Can321 rumuzlu yarışmacının "öTEKİ değiliz, TEKiz" sloganı olurken üçüncü ise Martın rumuzlu yarışmacının "Hikayemiz Farklı, Mekanımız Aynı" sloganı seçildi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2022 Göç Yılı için başlattığı Göç Yılı Slogan Yarışması sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanından 152 yarışmacının birbirinden farklı sloganlarla katıldığı yarışmanın kazananı belli oldu. Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli'nin başkanlığında toplanan seçici kurul tarafından yapılan oylama sonucunda 1. tur eleme ve 2. tur eleme sonrası dereceye giren sloganlardan birinciliği alan slogan "Umuda Göç, Geleceğe Umut" sloganı oldu. Sloganlardan ikincisi "öTEKi değiliz, TEKiz", seçilirken üçüncüsü ise "Hikayemiz farklı, mekanımız aynı" sloganı seçildi.

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