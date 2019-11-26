26.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:35

Gaziantep ev sahipliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından düzenlenen Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu başladı.

Tarihi boyunca şiddetten ve savaştan sığınanlara bağrını açan Anadolu topraklarının, 5 yıldan bu yana dünyada en fazla sayıda sığınmacıyı barındırdığını aktaran Oktay, göç dalgasının başlangıcından bu yana ortaya koyulan etkin göç yönetimiyle güvenlik, sağlık, barınma, gıda ve eğitim gibi temel hizmetlerin sığınmacılara en etkin şekilde sunulduğunu ifade etti.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili de açıklamada bulunan Oktay, Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelerin bugün o ülkedeki yaşanabilir yerleri oluşturduğunu dile getirdi.

Harekâtla güvenli hale getirilecek alana öncelikle 1 milyon, izleyen dönemde bir o kadar daha Suriyelinin geri dönüş yapmasının planlandığını bildiren Oktay, şunları kaydetti:

"Güvenli bölgenin yapısına ilişkin üzerinde çalıştığımız taslak planda 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı bulunmaktadır. 200 bin civarında konutun da Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde inşa edilmesi öngörülmektedir. Okullar, hastaneler, sanayi siteleri, ibadet yerleri, yeşil alanlar, yol, su ve elektrik altyapısı da bu planlamanın içerisindedir. Buradan, bölgede istikrar ve huzur isteyen tüm tarafları güvenli bölgenin yapılanmasına destek vermeye davet ediyorum. Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalıdır. Biz kimin ne dediğine ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız. Bunu Arap, Kürt, Türk, Yezidi, Keldani; her kökenden kardeşlerimiz için yapacağız. Bizim mücadelemiz ülkemize musallat olmuş terör belasını kaynağında yok etmek içindir. Gaziantep'te Karşıyaka Polis Merkezinin önünde bombalı araç saldırısı yaparak 12 vatandaşımızı şehit edenler bunlardır."

Gaziantep'in göç ve sığınmacı olgusuna içtenlikle yaklaşarak, samimi ensar bir şehir olduğuna işaret eden Oktay, tüm kent sakinleriyle birlikte sığınmacılar için de fedakarca çalışan yönetici ve sivil toplum kuruluşlarını kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'te göç konusunda büyük bir başarı hikâyesi yazıldığını hatırlatarak, "Hepimiz zamanın ve mekânın şahitleriyiz. Dünya'nın nereye doğru gittiğine hepimiz tanıklık ediyoruz. Zengin ve fakir arasındaki gelir-gider makasının açıldığını görüyoruz.İnsanların temiz su bulamadığına tanıklık ediyoruz. Ciddi adalet eksikliğinin ve empati yoksunluğunun yer aldığı böyle bir Dünya'nın vicdani bir devrime ihtiyaç duyduğunu söylemeliyim" diye konuştu.

'Acil Durumdan Dayanıklılığa ve Kalkınmaya' temasıyla iki gün boyunca sürecek forum kapsamında katılımcılar ve yerel aktörler bir araya gelerek Türk belediyeleri ve dünya genelindeki yerel yönetimler arasında göç ve yerinden edilmeye yönelik şehir düzeyinde verilen yanıtlara dair iyi uygulamaları paylaşacak. Ayrıca, şehirler düzeyinde ortaklıkların kolaylaştırılması ve göç ve yerinden edilme bağlamlarında ilgili aktörler arasındaki ortaklık ve ağların güçlendirilmesi hakkında konuşulacak.

Kaynak: Bültenler