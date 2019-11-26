26.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:32

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Fırat'ın batısını terörden temizleyip nasıl bölgede hastaneleri, okulları, kilise ve camileri, tarımsal çalışmaları ve altyapı hizmetlerini faaliyete geçirdiysek Fırat'ın doğusunu da huzur, güvenlik ve temel hizmetlerle buluşturacağız." dedi.

Oktay, kentteki bir otelde düzenlenen "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"ndaki konuşmasında, küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan nüfus hareketleri ve düzensiz göçün, hiçbir ülkeyi ayırmadan dünyanın bütününü etkilediğini söyledi.

Özellikle siyasi çalkantılar ve çatışmaların tetiklediği

zorunlu göç olgusunun, çetrefilli bir sınama olarak karşılarında bulunduğunu ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

"Dünyada göçmen sayısı bugün

272 milyonu geçmiştir ve bunun yaklaşık

71 milyonu zorla yerinden edilmiş insanlardan oluşmaktadır.

Son yıllarda gözlemlenen yerinden edilmiş kişi sayısı artışındaki

temel etmen, İkinci Dünya Savaşı'ndan

bu yana en büyük zorunlu

göç dalgasını oluşturan

Suriye krizidir.

8 yılı aşkın süredir Suriye'de yaşanan insani dram sonucunda

5,6 milyon kişi, komşu ülkelere sığınmış,

6,6 milyon

Suriyeli de

ülke içinde yerlerinden edilmiştir.

911 kilometre uzunluğundaki Suriye

sınır hattımızın doğal bir sonucu olarak terör ve zulümden kaçan

4 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz, Türkiye'ye sığınmış durumdadır.

Kısıtlı kaynaklara ve tüm belirsizliklere rağmen elimizdeki imkanları yıllardır sığınmacılara sırtımızı dönmeden paylaşmaktayız.

Çünkü biz yaratılanı Yaradandan ötürü seven bir milletiz."

Oktay, tarihi boyunca şiddetten ve savaştan sığınanlara bağrını açan Anadolu topraklarının, 5 yıldan

bu yana dünyada en fazla sayıda sığınmacıyı barındırdığını dile getirerek, "Sadece

Suriye kökenli sığınmacılar açısından baktığımızda geçici barınma merkezlerinde 62 bin 578,

geçici barınma merkezleri

dışında ise

3 milyon

622 bin 404

kayıtlı Suriyeli bulunmaktadır.

Göç dalgasının başlangıcından

bu yana ortaya koyduğumuz etkin göç yönetimiyle güvenlik,

sağlık,

barınma,

gıda ve eğitim gibi temel hizmetler sığınmacılara

en etkin şekilde sunulmaktadır." dedi.

"Ulaşamadığımız her çocuk, sokağa terk edilmiştir"

AFAD Başkanı olarak

görev yaptığı dönemden

bu yana

atılan adımlarla Türkiye'nin sığınmacılar konusunda dünyaya örnek uygulamaları hayata geçirdiğini belirten Oktay, "Bu kapsamda 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' gibi

yasal reformlarla temel dayanaklar oluşturularak, yüksek standartlarda bir sığınma sistemi inşa edilmiştir." diye konuştu.

Fuat Oktay, Türkiye'de bulunan

tüm yabancılara tek elden

daha iyi hizmet sağlanabilmesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın çabalarıyla, okul çağındaki 684 bin sığınmacı çocuk

okullu olmuş, eğitim imkanlarıyla buluşmuştur. Zaten biliyoruz ki; ulaşamadığımız her çocuk, sokağa terk edilmiştir. Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için potansiyel bir sorun teşkil edecektir, ulaşılamayan her çocuk. Sağlık Bakanlığımız sığınmacıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasına imkan sağlamıştır.

Aile,

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, sığınmacıların

iş gücüne kazandırılması ile kadınların ve çocukların korunması amacıyla

yoğun bir mesai yürütmektedir.

Ülkemize sığınanlara yaptığımız

ev sahipliği sadece sığınmacı kampları,

geçici barınma merkezi hizmetleri ya da eğitim,

sağlık gibi temel hizmetler ile sınırlı değildir.

Bu hizmetlerin yanında sığınmanın sürdürülebilirliği ve sosyal uyumu sağlayacak yerel bütünleşme hizmetleri de merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sivil toplum tarafından sığınmacılara ulaştırılmaktadır.

Özellikle farklı dil ve kültür özelliklerine sahip sığınmacıların kente uyumunda en önemli görev yerel yönetimlere, belediyelere düşmektedir.

Bu açıdan göç ve yerinden edilmeye yönelik yerel çözümler sunacak olan

bu forumu ve sonucunda oluşacak Gaziantep Bildirgesi'ni

son derece

önemli buluyorum.

Forumun, Türkiye'deki belediyelerle dünya genelindeki yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlar arasında ortaklıkları artıracağına ve

iyi uygulamaları öne çıkaracağına yürekten inanıyorum."

"Yıkılanın yerine yenisini yapma ve yaraları sarma zamanıdır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, göç yönetiminin genel itibariyle merkezi yönetimlerin sorumluluğu olduğunun düşünülebileceğini ancak

göçmenlerle doğrudan

temas edenlerin yerel yönetimler oluğunu vurguladı.

Gaziantep'in göç ve sığınmacı olgusuna içtenlikle yaklaşarak, samimi ensar bir şehir olduğuna işaret eden Oktay, tüm kent sakinleriyle birlikte sığınmacılar

için de fedakarca çalışan yönetici ve sivil toplum kuruluşlarını kutladı.

Oktay, Suriyeliler ve ülkelerinde yerinden edilmişler için Türkiye'nin yaptıklarının sadece sınırlar içinde bulunan sığınmacılarla sınırlı olmadığını, sınır ötesinde de Suriyelilere

kendi ülkelerinde güven içerisinde yaşayabilecekleri bir alan oluşturarak

tüm insani ve yerel hizmetleri sunduğunu vurguladı.

Suriye dışına savrulan milyonlarca insanın güven içinde yuvalarına dönebilmesi için gerçek ve somut çaba gösteren

tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Fırat'ın batısını terörden temizleyip

nasıl bölgede hastanelerini, okulları,

kilise ve camileri, tarımsal çalışmaları ve

altyapı hizmetlerini faaliyete geçirdiysek Fırat'ın

doğusunu da huzur,

güvenlik ve temel hizmetlerle buluşturacağız.

Ülkemizi doğrudan

hedef alan PKK/YPG ve

DEAŞ gibi

terör unsurları ile mücadele ederek hem sınırlarımızın güvenliğini sağlamak hem de sığınmacıların yurtlarında

güven içinde yaşayabilecekleri bir bölge oluşturmak için çok yoğun çalışıyoruz.

Bu amaçla

Fırat'ın doğusunda başlattığımız Barış Pınarı Harekatıyla

varil bombalarından ve gece

baskınlarından arınmış bir alan oluşturuyoruz.

Ülkemizin

güney sınırlarında terörün,

Suriye tarafından gelen PKK/YPG'nin söndürdüğü

her ocak,

yıkılan her ev bizim gönlümüzde yaralar açmıştır.

Şimdi güvenli bölge olarak kararlaştırılan barış koridorunda yıkılanın yerine yenisini yapma ve yaraları sarma zamanıdır."

"Uluslararası toplumdan artık nasihat değil icraat görmek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriyeli sığınmacıların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için imkanları seferber etmeyi sürdüreceklerine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak sığınmacıların bulundukları şehirlere

uyum sağlaması sadece belediyelerden beklenemeyecek kadar çok boyutlu ve çok paydaşlı çözümler gerektirmektedir.

Suriyeli sığınmacılara yönelik

hizmetler için

8,5 yıldır yaptığımız harcama

40 milyar doları aşmış durumda.

Buna karşın

AB kaynakları 2016 yılından

bu yana sadece

3 milyar avroluk

destek verebilmiştir.

Bu maddi yük, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların

söz verdiği fonları sağlamadığı sürece bir ülkenin tek başına altından kalkabileceği miktarın üzerindedir.

Coğrafi yakınlık hiçbir ülkeyi böyle bir trajedinin doğrudan

tek sorumlusu ve yüklenicisi yapamaz, yapmamalıdır.

Adil yük ve sorumluluk paylaşımı ilkesi çerçevesinde uluslararası toplumdan

artık nasihat değil icraat görmek istiyoruz. Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatı imzalayan

tüm taraflar artık 'Ne olması gerekir' değil 'Nasıl yapacağız', 'Üzerimize düşen nedir' sorularına cevap vermelidir.

Önümüzdeki ay Cenevre'de düzenlenecek olan Cumhurbaşkanımızın da eşbaşkanlık edeceği

Küresel Mülteci Forumu'nun

bu açıdan önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

Dijital teknolojinin sunduğu

imkanlar da değerlendirilerek akıllı şehir teknolojilerinin, mülteci veri yönetimi ve çevrimiçi hizmetler,

göç yönetimi konusunda kullanılması gerektiğini belirten Oktay, bu açıdan

tüm katılımcıları mültecileri de içine alan

yerel yönetim hizmetleri için ortak standartlar belirlemeye, yerel yönetimlerin uluslararası fonlardan daha etkin şekilde yararlanmasını sağlayacak

yol haritasını oluşturmaya ve sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasında bir koordinasyon sistemi model

önerisi oluşturmaya davet etti.

BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de sunum yaptığı toplantıda, katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Forum, daha sonra çeşitli oturumlarla devam etti.

(Bitti)

Kaynak: AA