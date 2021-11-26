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'Göç ve Çocuk' temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
'Göç ve Çocuk' temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Bilecik İl Müftülüğünce düzenlenen 'Göç ve Çocuk' temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Müftülüğünce düzenlenen 'Göç ve Çocuk' temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bilecik'te Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hizmet verdiği kesimlerden biri olan göçmenler hakkında toplumsal farkındalığın artırılması ve göçmenler ile toplum arasındaki sosyal uyuma katkıda bulunması amacıyla 'Göç ve Çocuk' temalı yarışma düzenledi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarafından verildi. Müftülük makamında gerçekleşen törene İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, Din Hizmetleri Uzmanı Hakkı Şener, öğrenciler ve velileri katıldı. - BİLECİK

'Göç ve Çocuk' temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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