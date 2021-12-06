GÖÇ VE ÇOCUK TEMALI RESİM YARIŞMASINDA MARDİN'İN BİRİNCİSİ DAMLA OLDU - Haberler
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GÖÇ VE ÇOCUK TEMALI RESİM YARIŞMASINDA MARDİN'İN BİRİNCİSİ DAMLA OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye geneli bütün okullarda düzenlenen Göç ve Çocuk temalı resim yarışmasının Mardin'deki ayağında Damla Balı birinci oldu.

MARDİN (DHA) - DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye geneli bütün okullarda düzenlenen Göç ve Çocuk temalı resim yarışmasının Mardin'deki ayağında Damla Balı birinci oldu. Balı, Mardin'i Türkiye finalinde temsil edecek.

Mardin'den, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği, Göç ve Çocuk temalı resim yarışmasına yüzlerce öğrenci katıldı. Jüri üyeleri tarafından tek tek kontrol edilen resimler arasından başarılı olan resimler seçildi. Yarışmaya katılan Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden Damla Balı il birincisi olurken, yine okulun öğrencilerinden Tuğba Çalkan da yarışmada 3. oldu. Yarışmada 1'nci olan ve Türkiye finalinde Mardin'i temsil etmeyi hak kazanan Damla Balı, örnek bir davranış sergiledi. Damla Balı, yarışmadan kazandığı parayı yetimlere ulaştırılmak üzere bağışta bulundu.

' Göç ÇOCUKLARI ZOR ŞARTLARDA'

Balı, Göç ve Çocuk temalı resim yarışmasında il birincisi olduğunu belirterek, Bir ödül aldım ve bu ödülümü yetim kardeşlerime bağışlamak istiyorum. Her çocuk mutlu, sevgi dolu ve barış dolu bir dünyada yaşamak ister. Ne yazık ki vatanlarından göç etmek zorunda bırakılan çocuklar zor şartlara maruz kalıyorlar. Bundan dolayı da istekleri gerçekleşemez, içlerinde kalır. ve bende bunu resmimde yansıtmaya çalıştım. Bu yüzden çok duygulandım ve ödülümüzün hepsini yetim kardeşlerimize vermek istedim. Biliyorum maddi değeri biraz düşük ama onlar için çok değerli. Birde bu benim kazandığım ilk para olmak ile beraber hayır yoluna gitmiş oluyor dedi.

GÖÇ VE ÇOCUK TEMALI RESİM YARIŞMASINDA MARDİN'İN BİRİNCİSİ DAMLA OLDU

GÖÇ VE ÇOCUK TEMALI RESİM YARIŞMASINDA MARDİN'İN BİRİNCİSİ DAMLA OLDU

GÖÇ VE ÇOCUK TEMALI RESİM YARIŞMASINDA MARDİN'İN BİRİNCİSİ DAMLA OLDU

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