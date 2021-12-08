Göç ve Çocuk Temalı Resim Yarışması Sonuç İlanı

Başkanlığımızca ülkemizdeki misafirler hakkında toplumsal farkındalığın artırılması, belirtilen kesim ile toplumumuz arasındaki sosyal uyuma katkı sağlanması, katılımcıların göç olgusunun olumlu/olumsuz yönlerine dikkat çekmelerine ve ülkemizin göç konusunda sergilediği takdire şayan tutumu ile insanlığa örnekliğini ifade etmelerine imkan sunulması amacıyla Göç ve Çocuk temalı resim yarışması düzenlenmiştir. Yarışmada dereceye giren ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan katılımcılara dair bilgiler şu şekildedir:

Dereceye Giren Resim Sahipleri: Türkiye Birincisi : Irmak KÖSE - Erzincan Türkiye İkincisi : Ebrar DEMİREZEN - Düzce Türkiye Üçüncüsü: Zehra MENEKŞE - Van?

Mansiyon Ödülü Almaya Hak Kazanan Resim Sahipleri: Damla AKINCI - İstanbulPınar KEŞCİ - Konyaİman RİDHA - KastamonuSonds ANKAR - GaziantepDamla FINDIK - Edirneİklima DARTILMAK - OrduRümeysa İNAÇ - MuğlaMelike AKBAŞ - AydınBilal ASLIPEK - Hatay?

Ödül almaya hak kazanan resim sahiplerine ödülleri 16. 12. 2021 tarihinde Başkanlığımız merkezinde düzenlenecek törende Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali ERBAŞ tarafından takdim edilecektir. ?

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet