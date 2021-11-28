"Göç ve Aile" temalı yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi

AĞRI (İHA) - Ağrı İl Müftülüğünce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından göçmenler hakkında toplumsal farkındalığın artırılması, göçmenler ile toplumumuz arasındaki sosyal uyuma katkıda bulunmak ve toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun ehemmiyetine dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen "Göç ve Aile" temalı resim yarışmasında Ağrı'da dereceye giren katılımcılar Ağrı İl Müftülüğünde düzenlenen törende ödüllendirildi.

Ağrı İl Müftülüğünde düzenlenen ödül töreninde konuşan İl Müftüsü Tandoğan Topçu, "Başkanlığımız rehberliğinde farklı temalarla düzenlediğimiz bu gibi etkinliklerle gençlerimizde farkındalık oluşturarak kendilerini geliştirmelerini ve yeni beceriler kazanmalarını amaçlamaktayız. Bu etkinliğimizde gençlerimizin zihinlerinde göçmenler hakkında bilinç oluşmakta ayrıca empati yetenekleri de gelişmektedir. Düzenlediğimiz yarışma ve etkinliklere katılan öğrencilerimize teşekkür ediyor ve tüm gençlerimizin bu tür fırsatlardan istifade ederek kendilerini yetiştirmelerini temenni ediyorum" dedi. - AĞRI