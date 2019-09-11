Göç uzmanı Türkiye-AB anlaşması konusunda uyardı

11.09.2019 14:33

Avusturyalı göç uzmanı Knaus, Yunan adalarına gelen sığınmacıların artmasının Türkiye-AB mülteci mutabakatını bozabileceğine dikkat çekti. Knaus, Yunanistan'ı işaret etti.Avusturyalı göç araştırmaları uzmanı Gerald Knaus, Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına gelen sığınmacı sayısının son zamanlarda artması üzerine Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan mülteci mutabakatının başarısızlıkla sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.



2016 yılında imzalanan mutabakatın mimarlarından olan Knaus Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Eğer bu anlaşma bozulursa, Yunan adalarında yaşanan başarısızlık yüzünden bozulur" dedi.



Yunanistan'daki ilgili kurumlara destek verilmesi için acilen bir plan hazırlanması gerektiğini vurgulayan Knaus, iltica başvurularının birkaç hafta içinde değerlendirilerek, sığınmacıların kısa süre içinde Türkiye'ye geri gönderilmesin şart olduğunu belirtti. Knaus, Yunanistan'daki ilgili kurumlara Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) destek vermesini önerdi.



"Durum kontrolden çıkmadı"



Göç uzmanı Knaus, Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis liderliğindeki yeni hükümetin mutabakatın sürdürülmesi açısından umut verici olduğuna işaret etti. Geçen haftalarda sığınmacılara yönelik önlemleri sıkılaştırma kararı alan muhafazakar hükümet, iltica başvurularının da daha hızlı bir şekilde sonuçlanacağını açıklamıştı.



Bunun yanı sıra Yunanistan'a gelen sığınmacı sayısının hala Mart 2016'daki seviyenin altında olduğuna dikkat çeken Knaus, sığınmacı sayısının artmasının ciddi bir işaret olduğunu, ancak "Durumun kontrolden çıkmadığının" altını çizdi.



Son zamanlarda Yunan adalarına Türkiye üzerinden gelen sığınmacılarının sayısının artması kaygı yarattı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, sadece Ağustos ayında Türkiye'den Yunanistan'a 8 bin 103 sığınmacı geçti. Ağustos 2018'de ise bu sayı 3 bin 200 olarak kaydedilmişti.



"Almanya hazırlıklı"



Alman Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Andrea Lindholz da, Türkiye'den Avrupa'ya gelen sığınmacı sayısının artmasından duyduğu kaygıyı dile getirdi. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, Almanya'nın daha iyi hazırlandığını ve mülteci sisteminin 2015'e kıyasla krize daha dayanıklı olduğunu söyledi. Lindholz, ancak sınır kontrollerinin olmadığı Schengen Bölgesi'ni zedelemeden, yeni bir mülteci akını ile baş edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.



Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı kaçak yollarla Yunanistan'a gelen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında da bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa'ya kabul edilmesi öngörüyor. Bu çerçevede AB, Türkiye'den 72 bin kadar sığınmacıyı kabul edeceğini tahaahhüt etmişti. Avrupa Komisyonu'nun verdiği bilgilere göre, bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 Suriyeli Türkiye'ye geri gönderildi.



Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacı olduğunu belirterek yeni bir sığınmacı akınına karşı uyarmıştı. İdlib'deki çatışmalar nedeniyle yeni bir mülteci dalgası konusunda uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı, güvenli bölgenin olmaması durumunda, "Oldu oldu. Olmadı, biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz?" şeklinde konuşmuştu.



dpa/JD,GA



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