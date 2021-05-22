Göç sırasında yaralanan "Yadigar" kanadını kaybedince kurumun maskotu oldu

Göçmen kuşların göç yolu üzerinde olan Yalova'da yaralı halde bulunduktan sonra Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi yapılan leylek "Yadigar", kırık kanadı yüzünden uçamayınca kurumun maskotu haline geldi.

Göçmen kuşların göç yolu üzerinde olan Yalova'da yaralı halde bulunduktan sonra Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi yapılan leylek "Yadigar", kırık kanadı yüzünden uçamayınca kurumun maskotu haline geldi.

Geçen yıl Armutlu ilçe yolu üzerinde bulunarak Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı merkeze getirilen leylek, kanadının bir bölümünü operasyonda kaybetti.

Uçma kabiliyetini kaybettiği için rehabilitasyon merkezinde kalmaya devam eden ve çalışanların gözü gibi baktığı leyleğe, personel "Yadigar" adını verdi.

Göç edemeyeceği için merkezin değişmez misafiri olarak görülen Yadigar, şimdilerde arka bahçede tavuk, tavşan ve ördek gibi hayvanlarla vakit geçiriyor.

Veteriner Hekim Dursun Varol, AA muhabirine, kurumun 50 köpek kapasiteli, kedi evi de bulunan bir merkez olduğunu söyledi.

Farklı türlerde tavuk, ördek, tavşan ve tropikal hayvanların da bulunduğunu aktaran Varol, "Sokak hayvanlarının beslenmesi, kısırlaştırma, tedavi, aşılama ve operasyonlarını yapıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızın getirdiği hayvanlara da burada ihtiyaç duyduğu tedavi ve bakımı yapıyoruz. Sokakta kaza geçirmiş köpek ve kedi gibi hayvanları buraya getiriyorlar. Biz de tedavilerini yaptıktan sonra alınan yerlere geri bırakıyoruz." diye konuştu.

Personelin ilgi odağı oldu

Yadigar'ın da merkeze yaklaşık bir yıl önce getirildiğini ve operasyon sonrasında durumunun iyiye gittiğini anlatan Varol, şöyle konuştu:

"İlk geldiğinde kanadı kopma noktasındaydı. Kanadının ucunu aldık. Uçamıyor, şimdi bize yadigar kaldı. O yüzden adını da Yadigar bıraktık. Burada bizimle ve diğer hayvanlarla birlikte hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Yeme ve içmede herhangi bir sıkıntısı olmadığı için antibiyotik tedavisini kestik. Şu an sadece yara tedavisiyle uğraşıyoruz. Burası açık alan olduğu için bahçede solucan, böcek gibi ne varsa Yadigar onları yiyor. Ekstra bir şey vermeye gerek yok ama arkadaşlarımız ellerinden geldiğince beslemeye çalışıyorlar."

Yadigar'ın personel ve diğer hayvanlarla arasının çok iyi olduğuna dikkati çeken Varol, son kontrollerine göre de kanadı dışında herhangi bir sağlık sorununun olmadığını dile getirdi.

Çalışanlardan Ali Ok ise Yadigar'ın kurumun maskotu haline geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıldan beri ona burada bakıyoruz. Dışarıdan ona arada bir balık getiriyoruz, balığı seviyor. Bunun dışında et türü şeyler getiriyoruz. Çalışanlara daha yakın. Yabancılar olduğunda uzaklaşıyor. Bahçede gün boyunca dolaşıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız