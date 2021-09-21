İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı

Sultangazi Belediyesi, farklı kültürlerden gelen sanatçıları bir araya getirdi. 'Göç Sanatçılarıyla Buluşma' adlı programla Türkiye'ye göç etmiş sanatçılarla Boğaz turu eşliğinde bir araya gelindi.

Sultangazi Belediyesi, dün göçmen sanatçıların bir araya geldiği 'Göç Sanatçılarıyla Buluşma' programını düzenledi. Boğaz turu eşliğinde geçen etkinlikte göçmen sanatçılar yer aldı. İçinde ressam, yazar, heykeltıraş, şairlerin olduğu etkinlikte sanatçılar kendilerini ve sanatlarını anlattı. Sanatçılarla vakit geçirip yaptıkları çalışmaları dinleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Türkiye'ye göç eden 50'ye yakın sanatçıyı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek 'Biz şunu yapmak istiyoruz: Esasında insan her halükarda bir güç demek. Bu gücü de kullanmak son derece önemli. Biliyorsunuz birçok ülkeye beyin göçünden bahsediyoruz. Bu beyin göçü esasında bugün bir araya geldiğimiz insanlar. Sanatla iç içe olan insanlar. Bu yüzden onları da tanıyıp bu değerlerini değerlendirmeliyiz' diye konuştu.

SANAT TÜM DÜNYADA ZOR, MÜLTECİYE DAHA DA ZOR

Turda bulunan 44 yaşındaki Ressam Ahmet Rahid Muhammed, Suriye Halepli olduğunu ve Türkiye'ye 2013'te geldiğini söyledi. Etkinlik için belediyeye teşekkürlerini ileten Muhammed, 'Biraz geç oldu bu buluşma ama güzel oldu. Böyle bir buluşma ile mülteciler olarak kendimizi daha iyi anlatabiliyoruz. Kültürel kaynaşma sağlanıyor. ve sanatımızı Türklere anlatabiliyoruz' açıklamasını yaptı.

Sanatın tün dünyada zor olduğunu fakat mülteci olduğunda daha da zor olduğunu vurgulayan Muhammed sözlerine şunları ekledi:

'Mesleğimizde çok zorluklar çekiyoruz. Kendimizi hala tanıtamadık. Bu yüzden belki de belediyelerde sergi açsak bizi tanırlar ve bizim için çok iyi olabilir. Bizi sadece mülteci olarak tanımasınlar, Türk toplumuna kültürel açıdan faydalı olduğumuzu görsünler.'