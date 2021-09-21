İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi Belediyesi, farklı kültürlerden gelen sanatçıları bir araya getirdi.

Sultangazi Belediyesi, farklı kültürlerden gelen sanatçıları bir araya getirdi. 'Göç Sanatçılarıyla Buluşma' adlı programla Türkiye'ye göç etmiş sanatçılarla Boğaz turu eşliğinde bir araya gelindi.

Sultangazi Belediyesi, dün göçmen sanatçıların bir araya geldiği 'Göç Sanatçılarıyla Buluşma' programını düzenledi. Boğaz turu eşliğinde geçen etkinlikte göçmen sanatçılar yer aldı. İçinde ressam, yazar, heykeltıraş, şairlerin olduğu etkinlikte sanatçılar kendilerini ve sanatlarını anlattı. Sanatçılarla vakit geçirip yaptıkları çalışmaları dinleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Türkiye'ye göç eden 50'ye yakın sanatçıyı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek 'Biz şunu yapmak istiyoruz: Esasında insan her halükarda bir güç demek. Bu gücü de kullanmak son derece önemli. Biliyorsunuz birçok ülkeye beyin göçünden bahsediyoruz. Bu beyin göçü esasında bugün bir araya geldiğimiz insanlar. Sanatla iç içe olan insanlar. Bu yüzden onları da tanıyıp bu değerlerini değerlendirmeliyiz' diye konuştu.

SANAT TÜM DÜNYADA ZOR, MÜLTECİYE DAHA DA ZOR

Turda bulunan 44 yaşındaki Ressam Ahmet Rahid Muhammed, Suriye Halepli olduğunu ve Türkiye'ye 2013'te geldiğini söyledi. Etkinlik için belediyeye teşekkürlerini ileten Muhammed, 'Biraz geç oldu bu buluşma ama güzel oldu. Böyle bir buluşma ile mülteciler olarak kendimizi daha iyi anlatabiliyoruz. Kültürel kaynaşma sağlanıyor. ve sanatımızı Türklere anlatabiliyoruz' açıklamasını yaptı.

Sanatın tün dünyada zor olduğunu fakat mülteci olduğunda daha da zor olduğunu vurgulayan Muhammed sözlerine şunları ekledi:

'Mesleğimizde çok zorluklar çekiyoruz. Kendimizi hala tanıtamadık. Bu yüzden belki de belediyelerde sergi açsak bizi tanırlar ve bizim için çok iyi olabilir. Bizi sadece mülteci olarak tanımasınlar, Türk toplumuna kültürel açıdan faydalı olduğumuzu görsünler.'

İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı

İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı

İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı

İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı

İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı

İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı

İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı

İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı

İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı

İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor

 BM Genel Sekreteri: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım

BM Genel Sekreteri: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mansur Yavaş Mustafa Şentop
Magazin Gökhan Çıra Seda Sayan Demet Özdemir
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İSTANBUL-Göç sanatçılarıyla Boğaz'da kültür buluşması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 10:25:13. #1.12#