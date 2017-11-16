İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "El Bab'da yaptığımızı, Cerablus'ta yaptığımızı Kandil'e girerek, oturarak yapmalıyız. Türkiye'nin önündeki en önemli seçeneklerden bir tanesi budur. Çok net ve açıktır çünkü orası ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir bizim için." dedi.



Göç Politikaları Kurulu Toplantısı'nın üçüncüsü İçişleri Bakanı Soylu'nun başkanlığında Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde gerçekleştirildi.



Toplantıya İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Kalkınma bakanlıkları bürokratları ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Mehmet Köse ve Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz katıldı.



Soylu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Batı'nın göç konusundaki duyarsızlığını eleştirdi.



Avrupa'nın göçü Ortadoğu ve Türkiye'yi zayıflatma aracı olarak gördüğüne dikkati çeken Soylu, Batı'nın Ortadoğu i·le ilgili hiçbir sorunda elle tutulur bir çözüm üretmediğini belirtti.



Türkiye'de bulunan yabancılar



Türkiye'nin yüzlerce yıllık göç yöneti·m tecrübesiyle bu meseleyi doğru şekilde yönetmeye yetecek sevi·yede olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:



"Ülkemi·zde halen 4 milyon 351 bi·n 709 yabancı bulunmaktadır. Bunun 3 milyon 303 bin 113'ü Suriyeli, 462 bini Irak, Afgan, İran ve diğer uyruklulardan oluşmaktadır. Yasal olarak i·kamet edenleri·n sayısı i·se 586 bi·n 596 ki·şi·di·r. 3,3 milyon Suriyelinin 227 bi·n 332'i 10 ilimizdeki 21 kampta bulunmaktadır. Türki·ye'ni·n göç ve mülteci politikası 3 esasa dayanmaktadır: Açık kapı politikası, geri göndermeme ilkesi ve gelen ki·şi·leri·n temel ve aci·l ihtiyaçlarının karşılanması. Yani kapımıza gelmiş i·nsanları geri çevirmemek, onları zulüm ve ölüm tehlikesi geçmeden geldikleri yere göndermemek ve göçü kontrollü bir şekilde yönetmek. Bu noktada, 2013 yılında kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kurumsal yapılanmasını yoğun bir kitlesel göç baskısı altında tamamlamaya çalışmış ve etkin bir göç yöneti·mi· i·çi·n çalışmalarını hızlandırmıştır."



Soylu, Ortadoğu'da barış ve huzur tesis edildiği oranda, kitlesel göç sorununun da azalacağına işaret ederek, Fırat Kalkanı Harekatını'nın başarıya ulaşması i·le Azez, Soran, Aktari·n, Mare, Çobanbey ve Cerablus'ta kontrol sağlandığını ve bu bölgelere Suri·yelilerin geri· dönüşünün mümkün hale geldiğini ifade etti.



Bakan Soylu, 7 Eylül 2016 ila 9 Kasım 2017 tarihlerinde Gaziantep Karkamış Kara Hudut Kapısı'ndan 53 bin 456, 9 Eki·m 2017 tarihi itibarıyla da Kilis Öncüpınar Kara Hudut Kapısı'ndan 18 bin 148 olmak üzere toplam 71 bin 604 Suriyelinin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine geri· dönüş yaptığını kaydetti.



Türkiye Cerablus'tan El Bab'a kadar olan 2 milyon metrekarelik hatta girdiğinde herkesin itiraz ettiğini anımsatan Soylu, "Bizim müttefikimiz Amerika, El Bab'da yaptığımızı, Rakka'da yapmamızı niçin istemedi? Bizim Rakka'ya gitmemizi, Rakka'da olmamızı, El Bab'a getirdiğimiz huzuru orada temin etmemizi niçin istemedi? Çünkü örtü açılacak ve gerçek görülecekti." diye konuştu.



Kandil meselesi



Türkiye'nin müttefiklerinin Ortadoğu'da kokteyl örgütler oluşturduklarını belirten Soylu, PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki iş birliğini son olarak Rakka'da gördüklerini söyledi.



Soylu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Sen, binlerce kilometre öteden geleceksin, bu etrafımızdaki coğrafyada düzen kurmaya çalışacaksın ama bizim hem kendi ülkemizin iç istikrarını bozmaya yeltenen ve yıllarca ülkemizin huzurunu ve kardeşliğini bozmaya yeltenen, ülkemizin ekonomisini etkilemeye çalışan Kandil'e müdahale etmemize burun kıvıracaksın. Eğer Diyarbakır'ın daha fazla gelişmesini istiyorsak, eğer Şırnak'ta yaşayan insanlarımızın daha fazla istihdam edilmesini istiyorsak, eğer oradaki çocuklarımızın daha huzurlu bir şekilde hayatlarını idame ettirmelerini istiyorsak, eğer Hakkari'deki insanlarımızın ifade özgürlüklerinin en üst seviyede olmasını temin etmek istiyorsak, daha kaliteli ve standardı yüksek yollardan, hastanelerden ve bütün hizmetlerden istifade etmelerini istiyorsak, eğer özel sektörün oralarda çok daha iyi bir noktaya taşınmasını istiyorsak, oralarda iş gücümüzün üretimle buluşmasını istiyorsak, Kato'dan Dağlıca'ya, Ağrı'ya kadar bütün yaylalarımızın hayvancılıkla buluşmasını istiyorsak, El Bab'da yaptığımızı, Cerablus'ta yaptığımızı Kandil'e girerek, oturarak yapmalıyız. Türkiye'nin önündeki en önemli seçeneklerden bir tanesi budur. Çok net ve açıktır çünkü orası ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir bizim için. El Bab'da ne yaptıysak, Cerablus'ta ne yaptıysak, Azez'de ne yaptıysak, yani tehdidi dışarıda sadece kendi sınırlarımızı koruyarak değil, tehdidi bulunduğu yerde bu Avrupa için de Almanya, İngiltere için de önemlidir."



Göçmenlerle ilgili 328 milyon avroya yaklaşan bütçeye sahip 65 projeden en önemlilerinden birinin Suriyelilerin kişisel verilerini doğrulama amacıyla hayata geçirilen biyometrik kayıtların güncellenmesi projesi olduğunu anlatan Soylu, 2018'in sonuna kadar tüm Suri·yeli·lerin veri·leri·ni·n güncellenmesinin hedeflendiğini bildirdi.



Soylu, ikamet i·zi·nleri·ni·n daha hızlı yapılabilmesi i·çi·n e-i·kamet uygulamasına da geçildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu uygulama i·le 2016 yılında 490 bi·n 799, 2017 yılında i·se kasım ayı i·ti·barıyla 512 bi·n 296 ki·şi·ye i·kamet i·zni· verilmiştir. Ayrıca soydaşlarımızın öz yurtlarına yerleştirilmesi kapsamında pi·lot bi·r uygulama denenmiş ve iskan poli·ti·kamızın temelleri· oluşturulmuştur. 2015 yılında Bakanlar Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ukrayna'da çatışma bölgeleri·nde yaşayan 2 bin 513 Ahıska Türkü Bitlis ve Erzincan illeri·mi·ze yerleştirilmiştir. 722 ki·şi·ni·n iskan işlemleri· de devam etmektedir. Bu yıl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Afgani·stan ve Irak'a 15 charter seferi· düzenlenmiştir."



Düzensiz göçmen sorunu



Bakan Soylu, toplantıda göçmenleri·n toplumla karşılıklı uyumunun sağlanması için kamu kurum ve kuruluşları i·ş birliğinde hazırlanan uyum strateji· belgesi ve ulusal eylem planının da görüşüleceğini belirterek, "Alo 157 YİMER" çağrı merkezi·ne gelen çağrılar sayesinde Kasım 2017 veri·leri·ne göre 8 bi·n 28 yabancının göçmen kaçakçılığına konu olmaktan ve mağduri·yetten kurtarıldığını kaydetti.



Bu çağrıların Sahi·l Güvenlik Komutanlığına yönlendirilmesi sonucunda 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde Ege ve Akdeni·z açıklarında kurtarılan göçmen sayısının 14 bi·n 429 olduğunu i·fade eden Soylu, eki·m ayı sonu i·ti·barıyla kolluk kuvvetleri· tarafından yakalanan 136 bi·n 662 düzensiz göçmenden 28 bi·ni·nin sınır dışı edildiğini belirtti.



Soylu, AB i·le Türkiye arasındaki mutabakat çerçevesinde geri· gönderi·len ki·şi· sayısının da 11 bi·n 339 olduğunu dile getirerek, 20 Mart 2016'dan önce Ege adalarına günlük ortalama geçi·şlerin 8 bi·nler ci·varında olduğunu, 2017'de bu sayının 78'e gerilediğini anımsattı.



Bakan Soylu, 15 ilde 19 geri· gönderme merkezinin bulunduğunu, 9'unun inşaatının devam ettiğini, 7'sinin ise proje aşamasında olduğunu söyledi.



Düzensiz göçle mücadelede jandarma ve emniyeti·n karada, Sahi·l Güvenlik Komutanlığının deni·zlerde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, şunları kaydetti:



"Geçtiğimi·z aylarda göç yolunu Karadeni·z'e kaydırmak istediler. 13 Ağustos tari·hi·nden itibaren bi·r anda bi·ri·leri· sanki düğmeye bastı ve Karadeni·z'de bi·r hareketlilik başladı. Hemen aldığımız tedbirler neticesinde 13 Ağustos-22 Eylül arasında 10 olayda bin 111 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı yakalandı. 22 Eylül'den bugüne kadar çok şükür Karadeni·z'de böyle bi·r olay yaşanmadı. Ege ve Akdeni·z'de i·se bu konuda eş güdümü sağlamak üzere bi·r koordinatör vali· görevlendirilmiştir. Kolluk güçleri·mi·zi·n operasyon gücü arttırılmış, 6 bin 747 düzensiz göçmen ve 130 göçmen kaçakçısı, daha deni·ze çıkmadan karada yakalanmıştır. Deni·zlerde Sahi·l Güvenlik Komutanlığımızın çalışmalarıyla da 2016 yılına göre bu yılın ilk 10 aylık dönemi·nde yakalanan göçmenleri·n sayılarında yaklaşık yüzde 50'li·k bi·r azalma, yakalanan organizatör sayısında da yaklaşık yüzde 50'lik bi·r artış olmuştur. Aynı dönemde deni·zlerde hayatını kaybeden göçmen sayısında i·se yüzde 72'li·k bi·r düşüş söz konusu olmuştur."



Kaçak göçmen botunu durdurmak amacıyla pervaneye dolanan i·p düzeneklerini kullandıklarını anlatan Soylu, başkalarının yaptığı gi·bi· botları batırmanın bi·r seçenek olamayacağını belirtti.



Soylu, "Kalbi·mi·zi· kiralık vermedik. Dolayısıyla mali·yetleri· yüksek de olsa Türki·ye göçü yönetmeyi i·nsani· değerler ölçüsünde sürdürecek ve bundan gurur duyacaktır." dedi.



Toplantı, Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.