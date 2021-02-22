Depremzede konservatuar öğrencisi İnci Okan konserde yer aldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" adlı uluslararası konferansın açılışındaki mini konserden kesit İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" adlı...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" adlı uluslararası konferansın açılışındaki mini konserden kesit İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" adlı uluslararası konferansın açılışında, DEÜ Devlet Konservatuvarı Orkestrası ve Korosu dinleti sundu. Koroda, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra çıkarılan DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan da kemanıyla görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin