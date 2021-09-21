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Göç olgusunun Arap edebiyatına etkisi, Atatürk Üniversitesinde konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Göç olgusunun Arap edebiyatına etkisi, Atatürk Üniversitesinde konuşuldu

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından "Göç Olgusunun Modern Arap Edebiyatına Etkileri" konulu sempozyum çevrimiçi (online) olarak gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından "Göç Olgusunun Modern Arap Edebiyatına Etkileri" konulu sempozyum çevrimiçi (online) olarak gerçekleşti.

Doç. Dr. İlknur Emekli'nin koordinesiyle İki oturum şeklinde düzenlenen sempozyumda; Rektör Yardımcısı Prof. Dr Hüseyin Özer, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Arap Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Hafis Yanık, Erzurum İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ile alanında uzman çok sayıda katılımcı yer aldı. Sempozyumda 19. yüzyılda farklı sebeplerle kendi ülkelerinden ABD ve diğer yabancı ülkelere göç eden Araplar ile Arap edebiyatının büyük ekollerden biri olan Mehcer edebiyatından bahsedildi.

Mehcer edebiyatının göç, göçmendeki Arap edebiyatı, melez ve gurbet edebiyatı şeklinde adlandırıldığına değinen katılımcılar bu uluslararası sempozyumda Mehcer edebiyatını hem modern dönem edipleri üzerinde bıraktığı her türlü etkisi hem de edebiyat dünyasına katkısı ve önemi belirtildi.

Sempozyumda, Göç Sebebiyle Ortaya Çıkan Dışlanma Korkusu Ele Alındı

Katılımcılardan Prof. Dr. Selami Bakırcı, "Balfour Deklarasyonun Mehcer Edebiyatına Yansıması" konulu sempozyumun ilk sunumunu gerçekleştirdi. Sunum kapsamında politikacı Arthur Balfour'dan bahsedildiği gibi göç, göç sebebi ve göç sebebiyle doğan dışlanma korkusu da ele alındı.

Arapça kitap yayınlarına, fuarların amacına değinerek Arapça yayın yapan yayıncıların kendini göstermesi ve bu alanda Türkiye'nin gelişmesi gerektiğine vurgu yapan katılımcılar, Türkiye'de yayın yapan Arapça yayınevlerinin Kahire ve Frankfurt menşeli olduğunu, Suriye'den gelen yayıncıların Avrupa'ya gitmiş olmalarına da büyük kayıp olarak baktıklarını belirttiler.

Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'dan diğer ülkelere göç eden insanların göz ardı edilemeyecek kayıplarla karşı karşıya olduklarını belirten katılımcılar, göçmenlerin karşılaştıkları zorlukları belirtilerek bunlara insani kriz olarak bakılması gerektiğine vurgu yaptılar.

Sempozyum, konuşmacıların sunumlarını raporlaştırmak ve çıktılarını değerlendirmek üzere kayıt altına alınmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Göç olgusunun Arap edebiyatına etkisi, Atatürk Üniversitesinde konuşuldu

Göç olgusunun Arap edebiyatına etkisi, Atatürk Üniversitesinde konuşuldu

Göç olgusunun Arap edebiyatına etkisi, Atatürk Üniversitesinde konuşuldu

Göç olgusunun Arap edebiyatına etkisi, Atatürk Üniversitesinde konuşuldu

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