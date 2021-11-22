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Göç Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında toplandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Göç Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında toplandı

Kütahya İl Göç Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya İl Göç Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Mustafa Güney ile kurul üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda; toplumsal uyumun sağlanmasına yönelik yapılan ve yapılması gereken uyum ve iletişim faaliyetleri ile güvenlik ve asayiş konuları görüşüldü.

Toplantı kurul üyelerinin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

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